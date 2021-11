Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata dell'12 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.45 su Canale5, Zende e Zoe iniziano a flirtare. Steffy si trova in un centro di riabilitazione per la dipendenza dagli antidolorifici, e Liam e Finn vanno a trovarla.

Beautiful Anticipazioni: Zende e Zoe iniziano a flirtare

Carter è sempre più vicino a Zoe e la modella sembra lusingata dalla sua romantica corte, purtroppo l'avvocato viaggia ad una velocità diversa rispetto alla Buckingham, ancora molto confusa riguardo ai sentimenti. Ma a minare i tentativi di seduzione di Carter, non sarà solo l'indecisione di Zoe, l'avvocato infatti, dovrà vedersela con un duro avversario. Il figlio adottivo di Kristen, Zende, di recente tornato a Los Angeles, sembra aver attirato l'interesse della bella modella. I due, senza perdere troppo tempo, hanno già iniziato a flirtare!

Beautiful Anticipazioni: ​Steffy è ricoverata in una clinica di recupero

Steffy ha accettato il ricovero in una clinica di recupero, a convincerla sono stati Liam e Finn, i due hanno deposto le armi e collaborato per il bene dalla Forrester. Lo Spencer in realtà, non ha mai visto di buon occhio il dottore, ma compreso l'interesse di Steffy e l'influenza che il giovane ha ormai su di lei, alla fine ha accettato il suo aiuto. L'interesse di Finn è sincero, ma Liam non riesce a dargli fiducia, un po' per gelosia, ma soprattutto perchè lo ritene responsabile della grave dipendenza sviluppata da Steffy.

Liam accetta Finn per il bene di Steffy, nella Puntata di Beautiful del 12 novembre 2021

Liam ha capito che in questo momento, la cosa migliore da fare nell'interesse di Steffy, è permettere a Finn di starle accanto. Nonostante lo Spencer sia ancora molto arrabbiato con il dottore, secondo lui colpevole di quanto accaduto alla poverina, si mostrerà amichevole e accetterà di coinvolgerlo. Non sarà semplice, ma lo farà sia per il bene di Steffy sia per salvaguardare il suo matrimonio: Liam non vuole che Hope sospetti nulla riguardo alla cocente gelosia che nutre nei confronti della nuova fiamma di Steffy. E' per questo quindi che inviterà Finn ad accompagnarlo a fare visita a Steffy al centro di recupero.

