Vediamo le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 12 marzo 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, Hope accetta Thomas in squadra, Il Forrester ha vinto! Liam è deluso, ma spera che il suo piano funzioni...

Beautiful Anticipazioni: Hope vuole vincere la sfida contro Steffy

Hope, ignara del piano di Liam e della sua collaborazione con Steffy, si è opposta con gran vigore alla decisione della sorellastra di far rientrare Zoe in azienda. La scelta della Forrester è stata letta da Hope come un'imposizione, un vero e proprio affronto. La sfida di moda si è dunque trasformata in una guerra tra le due sorellastre. Hope non ha intenzione di gettare la spugna, anzi, ora più che mai si è messa in testa di vincere la competizione. Liam, non poteva certo immaginarlo, ma il suo piano ha finito per sortire l'effetto sbagliato: avvicinare la Logan a Thomas. Hope Infatti, sa che per vincere la sfida ha bisogno del figlio di Ridge!

Beautiful Anticipazioni: il piano di Liam non sembra sortire l'effetto sperato

Liam purtroppo dovrà presto fare i conti con la realtà: il piano che ha architettato ha finito per rivoltarsi contro di lui. Hope infatti, lo informerà di aver scelto di collaborare con Thomas per vincere la gara in barba alla sua egoista sorella Steffy. Lo Spencer è deluso, ma in fondo sa che non è il rientro di Zoe ad aver spinto la Logan a fare questa scelta, la ragazza vuole al suo fianco Thomas perché è un bravo stilista e permetterà alla su linea di ricevere finalmente il giusto riconoscimento.

Hope accetta di collaborare con Thomas, nella Puntata di Beautiful del 12 marzo 2021

Inutili si dimostreranno le proteste dello Spencer di fronte alla scelta della compagna, ma del resto era un rischio già calcolato, è per questo che Zoe è stata "ingaggiata": per limitare i danni. Da tutta questa storia l'unico ad essere uscito vincente è proprio il machiavellico Thomas, che ora non può far altro che gongolare per essere riuscito ad ingannare tutti. Il Forrester riuscirà a passarla liscia anche questa volta o grazie a Zoe, Liam potrà finalmente a smascherarlo?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.