Beautiful Anticipazioni 12 maggio 2021: Ridge è felice per Thomas, ma Booke e Liam...

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 12 maggio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, la proposta di matrimonio di Thomas a Zoe suscita nella famiglia Forrester reazioni contrastanti: mentre Brooke è diffidente, gli altri ne sono entusiasti.

Anticipazioni Beautiful: Thomas chiede a Zoe di sposarlo

Thomas ha organizzato una cena di famiglia a Villa Forrester, per comunicare a tutti in una inaspettata decisione. Il figlio di Ridge vuole fare sul serio con Zoe e ha deciso di sposarla. Proposta che farà pubblicamente lasciando tutti senza parole. Una grande novità che la futura sposa, Ridge, nonno Eric e sua moglie Quinn accoglieranno con grande gioia ed emozione. Diversa ovviamente la reazione di Hope e del piccolo Douglas, entrambi spaventati da questo grande cambiamento che mina il rapporto madre - figlio. Scettici: Steffy, Liam e Brooke.

Douglas in lacrime, Liam furioso, Steffy e Brooke diffidenti. Ecco cosa succede nella puntata di Beautiful del 12 maggio 2021

Douglas ha reagito con terrore alla proposta di matrimonio del padre alla Buckingham e dopo aver tentato invano di fermarlo, Hope ha dovuto seguirlo fino nella sua cameretta dove l'ha visto scoppiare in lacrime. Mentre Hope tenta invano di consolare il piccolo, Liam, furioso, affronta Thomas. Nel salotto di Ville Forrester si consuma l'ennesima lite, Liam infatti, insiste nell'accusare Thomas di essere un impostore, di non amare Zoe e di aver architettato tutto per terrorizzare Douglas e far crollare Hope. Steffy e Brooke, sono sconcertate, non hanno avuto una reazione forte come quella di Liam, ma sono profondamente d'accordo con lo Spencer e condividono i medesimi dubbi.

Beautiful Anticipazioni: Ridge è felice, Thomas ha dimenticato Hope

Ridge non comprende la reazione del resto della famiglia, condanna Liam per aver rovinato un momento così bello e Brooke perché con il suo sconcerto dimostra ancora una volta di non credere al cambiamento del figliastro. Il Forrester Senior è felice, ha finalmente ottenuto la prova sperava: la proposta di Thomas, conferma che il ragazzo è finalmente riuscito a liberarsi dell'ossessione per Hope. E' per questo che Ridge, sostenuto da Eric, darà la sua benedizione alla coppia e accoglierà con affetto Zoe in famiglia.

