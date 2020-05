Beautiful Anticipazioni 12 maggio 2020: Flo viene assunta alla Forrester. Hope è ora davvero nei guai

Anticipazioni TV

Hope ce l'ha fatta. È riuscita a convincere sia Ridge che Flo ad aprire le porte della Forrester Creations. Flo diventa a tutti gli effetti un nuovo membro della casa di moda.

Nelle anticipazioni di Beautiful di domani – martedì 12 maggio 2020 – Flo accetta di lavorare alla Forrester Creations e Hope è felice di avere sua cugina accanto. Brooke è fiera di sua figlia e del suo buon cuore ma nessuna delle due donne sa che è finita in una trappola, da cui sarà difficile uscire. Florence, Shauna e Zoe, hanno stretto il patto di non rivelare alla Logan che Beth è viva e che è stata affidata alle cure della sua rivale Steffy. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5.

Anticipazioni Beautiful: Flo accetta di lavorare alla Forrester Creations

Shauna, Flo e Zoe hanno stretto un patto con il diavolo: non rivelare mai a Hope che Beth è in realtà la piccola Phoebe. Le tre donne hanno convenuto che confessare questa terribile verità potrebbe portare soltanto guai e hanno intenzione di rinunciare ai privilegi che hanno guadagnato negli ultimi tempi. Le tre donne sono diventate pericolose anche se Florence rimane l'unica a provare dei sensi di colpa, nei confronti della sua ritrovata cugina. È per questo che ha preso tempo prima di accettare la sua offerta di lavorare alla Forrester Creations. Entrando a far parte della grande casa di moda, entrerà di diritto nell'allargata famiglia Logan/Forrester, a cui – seguendo il patto – dovrà mentire per sempre. Shauna convince sua figlia che si tratta dell'unica scelta che in questo momento ha un senso e la invita a presentarsi nell'ufficio di Ridge.

Shauna e Flo accolte alla Forrester Creations nella puntata di Beautiful del 12 maggio 2020

Flo, convinta da sua madre, raggiunge la Forrester Creations per accettare il posto di lavoro. Hope è felice di vederla e presenta sia a lei che a Shauna, Ridge. La Fulton senior è contenta di conoscerlo e ringrazia tutti per la bella opportunità che stanno dando a sua figlia. Brooke sembra però diffidente; qualcosa evidentemente non le quadra. Hope prende la parola e ringrazia Florence per aver accettato di essere là. È per lei molto importante poter fare qualcosa per lei dopo che ha dovuto rinunciare a sua figlia. La reazione della figlia di Storm è molto strana. Balbetta e confessa di sentirsi profondamente in imbarazzo. Per fortuna nessuno si rende conto che sta mentendo e che è complice di una storia ben più complessa di quanto ancora si possa credere.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dall'11 al 16 maggio 2020

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.