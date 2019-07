Beautiful Anticipazioni 12 luglio 2019: Zoe seduce Xander

Anticipazioni TV

Zoe approfitta della situazione tesa tra Emma e Xander e riesce a sedurre il suo ex fidanzato.

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di venerdì 12 luglio 2019, Emma rifiuta di lasciarsi andare con Xander nonostante l'invito del ragazzo a passare un pomeriggio insieme e Zoe approfitta della situazione per sedurre il suo ex e alla fine lo bacia sulle labbra. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Tensione tra Xander ed Emma in questa puntata di Beautiful del 12 luglio 2019

L'interesse di Xander per Emma cresce ogni giorno di più ma la bella Barber non riesce ancora a lasciarsi andare e a viversi completamente la relazione con il bel cugino di Maya. Complice forse la timidezza della ragazza o forse, più probabilmente, la diffidenza maturata nei confronti del giovane, che non si è opposto all'assunzione di Zoe alla Forrester Creations, nonostante i problemi che la ragazza ha creato a Hope. È per questo che quando Xander le chiede di trascorrere un pomeriggio rilassante insieme, lei non riesce a sciogliere le tensioni con lui. Purtroppo sarà un passo falso...Zoe è in agguato!

Zoe bacia Xander

Zoe, diversamente da Emma, non ha mai mostrato un attimo di esitazione nei confronti di Xander e anzi, ha sempre tentato di riconquistare il cuore del suo ex. Ha addirittura deciso di raggiungerlo a Los Angeles e per un breve periodo, è diventata una vera e propria stalker. Inoltre, gelosa del suo rapporto con Emma, ha scritto dei messaggi minatori sul sito della Hope for the future, atti a spaventare la Barber e ad allontanarla dal “suo uomo”. È così che, sfruttando la situazione tesa tra Emma e Xander, tenta di sedurre il suo ex e lo bacia.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.