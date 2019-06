Beautiful Anticipazioni 12 giugno 2019: Sesso bollente tra Hope e Liam

Nelle anticipazioni della puntata di mercoledì 12 giugno 2019, Taylor e Brooke vengono separate dalle loro figlie. Le due donne saranno costrette a chiedere scusa agli sposi e agli invitati e solo allora la festa potrà continuare. Hope e Liam, finita la cerimonia, si lasciano andare alla tenerezza e si stringono davanti al caminetto. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Taylor e Brooke si scusano in questa puntata di Beautiful del 12 giugno 2019

Taylor e Brooke si sono lanciate in faccia la torta nuziale di Hope e Liam. Il loro confronto viene fortunatamente interrotto da Hope e Steffy, insospettite dall'assenza delle loro madri dalla sala. Le due ragazze, una volta entrate in cucina, troveranno le due donne ricoperte di panna. Sconvolte e arrabbiate, le costringeranno a chiedere scusa a tutti i presenti. Taylor, dopo la “passeggiata della vergogna” davanti agli invitati, lascerà casa Logan mentre Ridge cercherà di far sorridere Brooke, confermando che la torta è molto buona.

Hope e Liam fanno l'amore davanti al fuoco

Alla fine della serata, Brooke e Ridge tornano a casa e la Logan riflette che Hope e Steffy sono molto più mature di lei e Taylor alla loro età. Il Forrester rassicura la moglie che nonostante la rissa, la cerimonia ha riportato la pace in casa e che tutto andrà per il meglio. Anche Liam è dello stesso avviso. Il ragazzo finalmente si dedica soltanto alla sua mogliettina e le promette che sarà sempre con lei come un buon marito. I due sposini si lasciano andare alla passione e fanno l'amore davanti al camino, cullati dal calore e dai riflessi del fuoco.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 10 al 14 giugno 2019

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.