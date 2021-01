Beautiful Anticipazioni 12 Gennaio 2021: Brooke informa Liam e Hope della promessa di Thomas!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 12 Gennaio 2021. Nell’episodio della soap in onda su Canale5, Brooke riferisce a Liam, in presenza di Hope, di essere riuscita a convincere Thomas a firmare i documenti dell'adozione.

Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Brooke riferisce a Hope e Liam che Thomas vuole rimediare a tutto il male che ha fatto, considerando la firma dei documento di adozione di Douglas.

Beautiful Anticipazioni: Thomas promette di riflettere sulla proposta di Brooke e Hope

Bastone e carota dunque, questa la tattica delle Logan che, da una parte rimproverano Thomas, dall'altra offrono di aiutarlo promettendo un futuro sereno e un vita piena di amore e affetto al piccolo Douglas. Ma il quesito importante è: "ti bacchetto poi ti premio" funzionerà con lo scaltro figlio di Ridge? Nell'ultima puntata abbiamo visto Thomas chiedere alle due donne del tempo per riflettere sulla proposta fatta, dunque la risposta è Sì, la tattica di Brooke sembra aver funzionato...

Beautiful Anticipazioni: Thomas sta solo prendendo tempo!

Uno spiraglio di luce dunque per Brooke e Hope, Thomas ha accettato di prendere in considerazione le loro richieste. Lui, spesso cosi irragionevole, egoista e cinico, pare che stia finalmente riflettendo seriamente su quale sia la cosa migliore per suo figlio. Il piano delle Logan dunque sembra aver funzionato, sono riuscite a insinuare in Thomas il dubbio che, affidare il suo bambino a Hope, sia la cosa migliore da fare per garantire a tutti un futuro sereno. Ma voi ci credete davvero? Secondo Spoiler Thomas sta solo prendendo tempo, al momento giusto, imporrà le sue regole e pretenderà di dirigere il gioco!

Brooke informa Liam della decisione di Thomas, nella Puntata di Beautiful del 12 gennaio 2021

Nella puntata del 12 gennaio 2021, vedremo però Brooke, convinta di essere riuscita a vincere la partita contro il furbo figliastro, informare, in presenza di Hope, anche Liam della riuscita del loro piano. La donna dirà al genero - ancora abbastanza scettico sulla questione che portare via Douglas a Thomas sia la cosa più giusta da fare - che finalmente Thomas ha preso coscienza del problema e accettato di considerare l'adozione.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.