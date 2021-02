Beautiful Anticipazioni 12 febbraio 2021: Brooke è sotto Shock, Thomas è vivo!

Anticipazioni TV

Beautiful Anticipazioni: Thomas è vivo e si rivela a Hope

Hope disperata si chiude nella sua stanza, è seduta sul suo letto, al buio, piange e continua a ripetere che si è trattato di un incidente e che non vuole perdere i suoi bambini, quando improvvisamente, un’ombra si avvicina. Senza luce non riesce a capire di chi si tratti, è spaventata, ma poi Thomas si rivela: è vivo. Hope è sconvolta ma anche sollevata, lo strige forte a se. Il ragazzo la tranquillizza e le spiega di essersi ritrovato immerso nella vasca, ma fortunatamente il contenuto non era acido, era semplice disinfettante. E' a quel punto che Hope tremante gli domanda: "e allora perché l'hai fatto? Perché hai finto la tua morte?". Thomas con calma le spiega: "volevo dimostrati che anche le persone buone a volte hanno dei segreti!".

Beautiful Anticipazioni: Thomas dice a Hope di amarla ancora

Hope riflette: ha nascosto a tutti la morte di Thomas per paura di finire in prigione e perdere per sempre i suoi bambini. Thomas interrompe i suoi pensieri e stringendola più forte le dice: "non preoccuparti ora sono qui, ti amo e abbiamo una famiglia e dei bambini da crescere". Ma Hope darà davvero una chance al Forrester rinunciando al suo grande amore Liam solo perché pentita?

Brooke è sconvolta è furiosa nella Puntata di Beautiful del 12 febbraio 2021

Brooke arriverà giusto in tempo per evitare che Hope, tramortita, possa cadere nella trappola di Thomas. La Logan rimarrà ovviamente sconvolta nel vedere il ragazzo, sarà sollevata scoprendo che è vivo, ma sarà anche molto arrabbiata. Come ha potuto procurare uno spavento del genere a lei, a sua figlia e a tutta la sua famiglia? Lo scopo di questa farsa per la Logan è abbastanza chiaro, Thomas ha tentato di far sentire in colpa Hope, così che la ragazza, pentita, mostrasse clemenza e gli offrisse una nuova occasione. Quello che veramente turba Brooke è vedere che Hope, fragile come mai prima in passato, non mostri alcun rancore per il suo "carnefice". E' a questo punto che capirà di dover intervenire per allontanare per sempre il Forrester dalla sua bambina!

