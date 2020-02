Beautiful Anticipazioni 12 febbraio 2020: Katie si consola tra le braccia di Wyatt mentre Reese chiede un favore a Zoe

Anticipazioni TV

Wyatt consola Katie, affranta per la fine del suo matrimonio con Thorne. Reese prega Zoe di non rivelare quello che ha scoperto né a Hope né a Steffy.

Le anticipazioni di Beautiful della puntata di domani – mercoledì 12 febbraio 2020 – ci rivelano che Wyatt consola Katie, distrutta dalla fine del suo matrimonio con Thorne mentre Zoe, sconvolta dalla notizia che Phoebe è in realtà Beth, pretende da Reese delle spiegazioni. Vediamo insieme nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5.

Katie piange sulla spalla di Wyatt nella puntata di Beautiful del 12 febbraio 2020

Thorne ha lasciato Katie, convinto che la loro relazione sia arrivata al capolinea e stanco della presenza costante di Bill nella loro vita. La Logan è sconvolta! Tutto è successo così velocemente che non ha potuto fare nulla per fermarlo. Per fortuna accanto a lei c'è Wyatt. Il ragazzo, sinceramente affezionato alla sua ex fidanzata, le offre una spalla su cui piangere e le permette di confidarsi. Katie non è per nulla in collera con il Forrester anzi cerca di giustificare la sua scelta di divorziare da lei e di tornare a Parigi, per riprendere la direzione della filiale della Forrester Creations.

Beautiful anticipazioni: Zoe pretende delle spiegazioni da Reese

La verità è venuta a galla e Zoe ora pretende delle spiegazioni. Flo ha confessato che la piccola Phoebe è in realtà Beth, la figlia di Hope e che Reese – con la sua complicità – ha messo in scena uno scambio di culle ben riuscito. Zoe vuole però capire cosa abbia spinto suo padre a spingersi sino a tanto! Flo avverte il Buckingham che sua figlia ha scoperto tutto e il dottore chiama la giovane, promettendole di rivelarle tutti i dettagli a tempo debito e di tornare per parlarle. Intanto però la supplica di non dire nulla a Steffy e Hope.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 10 al 16 febbraio 2020.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.