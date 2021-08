Beautiful Anticipazioni 12 agosto 2021: Ridge vittima del complotto di Shauna e Quinn

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e la Trama di Beautiful del 12 agosto 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, Shauna e Quinn hanno complottato contro Ridge, ma il poverino non immagina di essere caduto in una trappola e si sente in colpa sia nei confronti di Brooke che della Fulton.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata dell'12 agosto 2021. Nell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, Shauna e Quinn hanno complottato contro Ridge, e alla fine lui si ritrova divorziato da Brooke e sposato con Shauna. Ma Ridge non ricorda nulla dell'accaduto.

Beautiful Anticipazioni: Ridge non ricorda nulla delle nozze...

Eric, Quinn e Ridge, ascoltano increduli il racconto di Shauna. La donna, appena rientrata in città è corsa dal suo neo marito, Ridge, sposato solo 48 ore prima in una infima cappella di Las Vegas. Ridge è sotto shock, non ricorda nulla delle nozze e teme di aver compiuto un errore fatale sotto effetto dell'alcol. Il Forrester ha rimosso anche un altro particolare, un attimo prima di sposare Shauna ha comandato a Carter Walton, tramite un messaggio, di depositare i documenti del divorzio con la Logan. Il matrimonio con Shauna Fulton, dunque, è assolutamente valido!

Beautiful Anticipazioni: Ridge si sente in colpa!

Ridge si trova ad affrontare un nuovo ostacolo e la sua relazione con Brooke è costretta a sopportare un grave stop. Il poverino ovviamente non dubita della buona fede di Shauna, si imputa infatti ogni colpa: è certo di aver alzato troppo il gomito e di aver sposato Shauna in preda all'alcol. Ridge capisce di aver così mandato a monte la riconciliazione con la Logan e soffre ancor di più per aver illuso la povera Shauna. Non sa come risolvere la situazione, la Fulton è una donna splendida, ma nel suo cuore c'è ancora Brooke, per ora ignara di tutto.

Ridge non sa di essere caduto in una trappola, nella Puntata di Beautiful del 12 agosto 2021

Lo stilista non immagina di essere caduto in una terribile trappola, nell'episodio in onda infatti scopriremo che il povero Ridge è rimasto vittima di un piano ben architettato di Shauna e Quinn. Il matrimonio è effettivamente valido, ma Ridge non era affatto cosciente quando ha pronunciato il fatidico Sì, la Fulton ha approfittato della sua disperazione e di qualche drink di troppo per convincerlo a convolare a nozze. A tirare i fili di tutta questa machiavellica messinscena ovviamente è la diabolica Quinn, che ora cerca di convincere Shauna a non fare passi falsi.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 9 al 15 agosto 2021.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.