Beautiful Anticipazioni 11 settembre 2020: Hope tentenna! Le nozze sono a rischio?

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful della Puntata dell'11 settembre 2020. Nell'episodio, Hope non è sicura della sua scelta ma poi il pensiero di Douglas la spinge ad andare avanti con le nozze.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful, per la puntata della soap dell'11 settembre 2020. Nella Trama dell'Episodio in onda alle 13.40 su Canale5, fervono i preparativi per le imminenti nozze di Hope e Thomas. La futura sposa è però nervosa. La giovane Logan è infatti preda dei dubbi. Sposare Thomas è la cosa giusta da fare? La ragazza decide comunque di andare fino in fondo spinta dall'amore che prova per Douglas, l'unico e vero motivo per cui sta facendo questo grande passo.

Anticipazioni Beautiful: Liam e Steffy pronti per le nozze

Liam è sotto shock! La decisione di Hope di sposare Thomas entro 24 ore lo ha destabilizzato. Lo Spencer credeva di avere più tempo per convincere la sua ex moglie e farla desistere dal suo insano proposito. Purtroppo però le cose hanno preso una piega completamente diversa. Liam ha comunque deciso di presentarsi alla cerimonia, sebbene sia consapevole di non essere un ospite gradito. Lui e Steffy si preparano per la giornata impegnativa che li attende e decidono di portare con loro anche le bambine.

Hope tentenna prima delle nozze in questa puntata di Beautiful dell'11 settembre 2020

Mentre Thomas prepara Douglas per il grande giorno, Hope è in camera sua immersa nei suoi pensieri. La ragazza sembra aver perso tutta la sicurezza delle ore prima e riflette sul da farsi. Sta davvero facendo la scelta giusta? Brooke si accorge del turbamento della figlia e la implora di ripensarci. Hope però riprende lucidità e ripensa a Douglas. È per lui che sta facendo tutto questo! Il piccolo ha bisogno di lei.

Beautiful: Hope sposerà davvero Thomas?

Nel grande salone di Villa Forrester è tutto pronto. Mancano solo gli sposi, in questo momento impegnati negli ultimi preparativi. Ma se Thomas è felice, Hope comincia ad avere qualche ripensamento. La Logan potrebbe dunque fare marcia indietro, ancora non è troppo tardi. Purtroppo però abbiamo la sensazione che Hope non cambierà facilmente idea, visto che in tutta questa storia è coinvolto il piccolo Douglas. È infatti indubbio che sia solo per lui che sta sposando Thomas. Vuole essere finalmente una madre e dimenticare così il dolore per la perdita di Beth.

