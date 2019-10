Beautiful Anticipazioni 11 ottobre 2019: Brooke mette in guardia Ridge, "Bill ti sta addosso!"

Anticipazioni TV

Brooke confida a Ridge i suoi timori. È certa che Bill stia indagando sul suo conto e lo avverte di stare attento.

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di venerdì 11 ottobre 2019, Brooke è molto amareggiata dal comportamento di Ridge ma per proteggerlo, gli rivela che Bill gli sta addosso ne che sta indagando su di lui. Comincia intanto la sfilata di Steffy. La Forrester è entusiasta e piena di energia. La serata si rivela un vero successo! Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Brooke rivela a Ridge che Bill sta indagando su di lui nella puntata di Beautiful dell'11 ottobre 2019

Alla Forrester Creations c'è fermento per gli ultimi preparativi per la sfilata di Steffy. La giovane stilista nota molta tensione tra Booke e Ridge e si chiede cosa possa essere successo ai due. Non ha però tempo per indagare e lascia marito e moglie soli nello studio. La Logan confessa al marito di essere molto amareggiata e preoccupata. Il comportamento del Forrester ha finito - come lei temeva - per metterlo nei guai. Bill infatti gli sta addosso! Il magnate ha sguinzagliato Justin affinché trovi le prove per incastrare il suo nemico.

La sfilata di Steffy è un successo in Beautiful

Steffy ha dato le ultime disposizioni prima dell'inizio della sfilata. La giovane Forrester è entusiasta ed è sicura del risultato del suo lavoro. Hope augura buona fortuna alla sua sorellastra anche se in cuor suo non l'ha ancora perdonata per aver convinto Ridge a scegliere la Intimates e non la sua linea. Wyatt e Quinn sono entusiasti del numeroso pubblico in sala mentre Xander e Sally sono un po' nervosi. La passerella si illumina e comincia lo spettacolo. La serata di Steffy Forrester è un successo!

