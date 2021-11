Beautiful Anticipazioni 11 novembre 2021: Quinn ed Eric al capolinea

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 11 novembre 2021 su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che nonostante i tentativi di Quinn di farsi perdonare, Eric è irremovibile: il loro matrimonio è finito!

Beautiful Anticipazioni: Quinn paga per il male fatto a Brooke

Eric è sotto shock, ha dato più di un'occasione alla moglie per dimostrare di aver ormai raggiunto una certa stabilità emotiva e mentale e di aver abbandonato per sempre "il lato oscuro", ma Quinn ci è ricaduta. La sua indole malvagia ha preso il sopravvento e guidata dalla sete di vendetta, ha distrutto tutto. Quinn voleva colpire Brooke, mandando in rovina il suo matrimonio, ma a pagarne le conseguenze è stato proprio il suo rapporto con Eric, ormai pronto a cancellarla per sempre dalla sua vita. Passano gli anni ma le regole non cambiano, chi fa del male a Brooke finisce sempre per pagarla cara!

Eric e Quinn, matrimonio al capolinea. Nella Puntata di Beautiful dell'11 novembre 2021

Un duro colpo per la designer che, in tutti questi anni di matrimonio con Eric, ha sempre desiderato una sola cosa: riuscire a scalzare l'Ex! Ha provato a farlo giocando pulito, ma alla fine si è dovuta arrendere e tornare ai vecchi metodi, purtroppo senza sortire il risultato sperato. Quinn infatti, è stata sconfitta. Alla Signora Forrester non resta che sperare nel perdono del marito, ma Eric non sembra disposto a passare sopra all'ennesima folle crudeltà di suo moglie: "non riesco più a guardarti in faccia e mai più ci riuscirò!". Basta, la storia è chiusa, Eric è irremovibile. Quinn crolla arrendendosi sulla poltrona posta sotto il grande ritratto che troneggia nel salone di Villa Forrester, il suo. Ha provato a spiegare ad Eric che ha tentato solo di difendere il loro matrimonio da Brooke che non l'ha mai accettata ne rispettata, ma Eric non ha voluto sentire ragioni. Il matrimonio di Eric e Quinn è ormai al capolinea!

Beautiful Anticipazioni: Ridge e Brooke finalmente riuniti

Nel frattempo a casa Logan, Ridge e Brooke ricevono la buona notizia da Carter, l'avvocato è riuscito ad annullare il matrimonio di Ridge e Shauna e a ritirare subito le carte che ufficializzano la separazione tra il Forrester e la Logan. Il matrimonio tra Brooke e Ridge dunque è ancora valido e finalmente i due possono tornare sereni a vivere la loro storia d'amore. Mentre una coppia si divide, probabilmente per sempre, un'altra si riunisce!

