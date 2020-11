Beautiful Anticipazioni 11 novembre 2020: Thomas confessa. Cosa farà ora Ridge?

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni di Beautiful per la puntata dell'11 novembre 2020. Nell'Episodio della Soap in onda su Canale, Ridge scopre che Thomas ha lasciato morire Emma senza chiamare i soccorsi. Cosa farà ora il Forrester senior?

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata dell'11 novembre 2020. Nelle trame dell'episodio della soap in onda su Canale5 alle 13.40, Ridge interroga Thomas sulla morte di Emma. Il Forrester tenta di capire se suo figlio sia davvero implicato e quanto lo sia, nella tragica scomparsa della Barber e scopre che il ragazzo non l'ha uccisa ma non l'ha neanche aiutata. Ora il giovane rischia di essere accusato di omissione di soccorso. Intanto Bill si reca da Brooke pronto a stringere con lei un patto segreto!

Ridge scopre che Thomas ha lasciato morire Emma in questa puntata di Beautiful dell'11 novembre 2020

Ridge vuole la verità e intende vederci chiaro nella faccenda della morte di Emma. Il Forrester è rimasto molto colpito dalle rivelazioni di Flo e teme che nelle parole della Fulton ci sia del vero. Thomas capitola e rivela al padre che, quella terribile notte, ha davvero seguito Emma e ha visto il suo incidente. Ridge è sconvolto e chiede al figlio ulteriori spiegazioni. Il ragazzo ammette di non essere intervenuto, consapevole che ormai non c'era più nulla da fare. Lo stilista non sa cosa dire e teme che il figlio possa essere accusato di omissione di soccorso.

Anticipazioni Beautiful: Ridge promette a Thomas di stargli accanto

Thomas è capitolato e davanti alle domande di Ridge ha dovuto dire la verità. Lo stilista è sconvolto da quanto suo figlio gli sta rivelando e teme che se fosse dimostrato che il ragazzo era sul luogo dell'incidente quella tremenda sera, verrà accusato di omissione di soccorso. Insomma Thomas è destinato comunque a finire in prigione. Il giovane comincia a piangere e si scusa con lui per aver lasciato che la sua vita prendesse questa piega. Confessa che da quando è morta Caroline, il suo unico desiderio era quello di essere un buon padre per Douglas ed essere felice. Il Forrester senior si scioglie e lo abbraccia, promettendogli di stargli accanto e di continuare a proteggerlo.

Beautiful Anticipazioni: Bill vuole stringere un patto con Brooke

Bill ha minacciato Thomas e ha promesso di metterlo ko! Lo Spencer è certo che il ragazzo sia colpevole della morte di Emma e, in nome della sua amicizia con Justin, ha decido di vederci chiaro nella faccenda. Ma nella sua crociata contro il giovane Forrester, ha bisogno di un alleato: Brooke. Bill sa che la sua ex moglie mal sopporta il suo figliastro e che per colpa sua, sta rischiando di mettere in crisi il suo matrimonio. Per questo crede che la Logan sarà ben propensa a stringere un patto segreto con lui. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che l'accordo prevvederà la possibilità per il magnate di entrare nel garage dei Forrester, per ispezionare l'auto di Thomas.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 9 al 15 novembre 2020

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40