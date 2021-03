Beautiful Anticipazioni 11 marzo 2021: Steffy spera che Liam si sbagli sul conto di Thomas!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 11 marzo 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, Steffy ha accettato il piano di Liam, ma spera davvero che Thomas sia cambiato.

Beautiful Anticipazioni: Steffy spera di sbagliarsi su Thomas!

Steffy ha accettato di stringere un patto con Liam e Zoe. Dope le parole della Buckingham che ha confermato una probabile e ancora concreta ossessione di Thomas per Hope, la Forrester ha deciso di agire alle spalle del fratello. Steffy spera ovviamente che Zoe si sbagli e di non dover smascherare Thomas a cui ha concesso nuova fiducia, ma vista la situazione, capisce di non poter far altro. Intanto il Forrester si sta facendo sempre più insistente con Hope e lei è vicina a capitolare.

Beautiful Anticipazioni: Hope vede la decisione di Steffy come un affronto

Hope, ignara del piano del compagno e della sua collaborazione con Steffy, si è opposta con gran vigore alla decisione della sorellastra di far rientrare Zoe in azienda. La scelta della Forrester è stata letta da Hope come un'imposizione, un vero e proprio affronto. La sfida di moda si è dunque trasformata in una guerra tra le due sorellastre. Hope non ha intenzione di gettare la spugna, anzi, ora più che mai si è messa in testa di vincere la competizione. Liam, non poteva certo immaginarlo, ma il suo piano ha finito per sortire l'effetto sbagliato: avvicinare la Logan a Thomas. Hope Infatti, sa che per vincere la sfida ha bisogno del figlio di Ridge!

Beautiful Anticipazioni: Ennesimo confronto tra Brooke e Ridge

Mentre Steffy spera ancora di sbagliarsi sul conto del fratello, c'è chi come Liam non ripone alcuna fiducia nel figlio di Ridge. Stiamo parlando di Brooke. La donna ha messo sul piatto il suo matrimonio, arrivando addirittura a firmare le carte del divorzio con Ridge, eppure, nemmeno per un attimo sembra essersi pentita di non aver concesso una chance al figliastro. Lei e Ridge avranno in questo episodio l'ennesimo confronto sull'argomento, ma Brooke si mostrerà irremovibile: "Non perdonerò mai Thomas!"

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.