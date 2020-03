Beautiful Anticipazioni 11 marzo 2020: Zoe trama un nuovo piano contro Hope

Anticipazioni TV

Zoe cambia idea e decide di non rivelare a Hope la verità sullo scambio di culle.

Nella puntata di Beautiful di oggi – mercoledì 11 marzo 2020 – Reese cerca di convincere Flo e Zoe a mantenere il loro segreto. Il Buckingham ricorda alle due ragazze a cosa andrebbero incontro se qualcuno venisse a scoprire dello scambio di culle e alla fine riesce a far cambiare idea a sua figlia. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5.

Reese teme di finire in carcere in questa puntata di Beautiful dell'11 marzo 2020

Flo è riuscita a convincere Zoe a rivelare a Hope tutta la verità. Le due ragazze vengono però interrotte dall'arrivo di Reese, furioso con entrambe. Il dottore ha sentito la loro conversazione e non può credere che abbiano davvero intenzione di mettere in pericolo la loro stessa vita per rivelare alla Logan lo scambio di culle. Florence confessa a Reese di sentirsi male ogni volta che pensa a quello che ha fatto e cerca di persuaderlo a fare la cosa giusta. Del resto è sicura che tutti capirebbero le sue motivazioni; ha agito per difendere sua figlia non per cattiveria pura.

Beautiful anticipazioni: Zoe promette a suo padre di non tradirlo

Flo è convinta di dover confessare la verità a Hope, Zoe invece è ancora titubante. Si sente in colpa nei confronti di suo padre, che ha solo cercato di proteggerla. La ragazza, in lacrime, abbraccia Reese e gli promette di mantenere il loro terribile segreto. Non permetterà che nessuno finisca in carcere e si scusa per aver anche solo pensato di poter denunciare quanto accaduto. Il Buckingham ha però ancora un compito da affidarle. Dovrà convincere i coniugi Spencer ad andare avanti con le loro vite e ad avere un altro figlio.

