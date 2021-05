Beautiful Anticipazioni 11 maggio 2021: Liam accusa Thomas, "Sei subdolo, stai usando Zoe per arrivare a Hope!"

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Beautiful dell11 maggio 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, Liam accusa Thomas di usare Zoe e Douglas per far leva sui sentimenti di Hope mentre la Logan deve consolare il piccolo Forrester.

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata dell'11 maggio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, Thomas ha sconvolto tutti con la sua proposta di matrimonio a Zoe. Liam – che da sempre non si fida del Forrester – è certo che il ragazzo stia facendo tutto questo per arrivare a Hope e lo accusa di essere ancora subdolo, calcolatore e di voler fare leva sui sentimenti di Hope per Douglas. Intanto la Logan deve consolare Douglas, spaventato di perdere la sua mamma appena ritrovata.

Anticipazioni Beautiful: Thomas chiede a Zoe di sposarlo

Grandi e inaspettate novità a casa Forrester. Thomas ha organizzato una cena di famiglia a Villa Forrester, con il chiaro intento di comunicare a tutti un'importante decisione. Il figlio di Ridge frequenta ormai da tempo la bella Zoe e ora ha intenzione di fare sul serio con lei. Finalmente libero dal pensiero assillante di Hope, lo stilista ha deciso di sposare la Buckingham, lasciando tutti senza parole. È un scoop senza pari e che né Douglas, né Hope e nemmeno Ridge si aspettavano. Zoe è invece felicissima ed è certa che il suo fidanzato sia innamoratissimo di lei. A nulla valgono gli avvertimenti di Liam e Brooke, sicuri invece che si tratti di un altro losco piano.

Liam accusa Thomas di usare Zoe per arrivare a Hope, ecco cosa succede nella puntata di Beautiful dell11 maggio 2021

Hope e Zoe non hanno creduto a Liam. Lo Spencer ha sin da subito pensato che il rapporto tra Thomas e Zoe fosse falso e che il Forrester stesse facendo tutto questo per smuovere la coscienza di Hope. Il giovane stilista è sicuro infatti che Douglas non accetterà per nulla al mondo un'altra mamma. Lui ha scelto la Logan e qualsiasi donna accanto al padre non verrà mai amata. E in effetti Liam ha proprio ragione. Il piccolo reagisce con terrore alla proposta di matrimonio del padre alla Buckingham e dopo aver tentato invano di fermarlo, corre in camera sua piangendo. Il figlio di Bill perde completamente la pazienza e noncurante di trovarsi davanti a tutti gli ospiti della Villa, attacca il suo antico rivale, accusandolo di essere un manipolatore e di voler solo prendersi gioco di tutti loro.

Beautiful Anticipazioni: Hope consola Douglas

Mentre nel salotto si consuma l'ennesima lite tra Liam e Thomas, Hope corre in camera di Douglas. Il piccolo è sconvolto. Suo padre sta per sposare una donna che non è sua madre e lui non accetterà mai Zoe come sua nuova matrigna. La Logan cerca di consolarlo. Non sapeva cosa avesse in mente il suo ex marito ma promette al bambino di stare per sempre vicino a lui. Il Forrester jr. non è però convinto e ammette con molta sicurezza che non chiamerà mai nessuno mamma se non Hope!

