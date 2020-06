Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Soap Beautiful e il Riassunto della puntata di oggi giovedì 11 giugno. Ecco le Trame dell'Episodio in onda su Canale5.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della soap, Beautiful, relative alla puntata di giovedì 11 giugno 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda su Canale5 alle 13.40, Brooke è furiosa con Ridge. La Logan ha infatti scoperto che suo marito sostiene Thomas ed è sconvolta nello scoprire che vorrebbe che Hope e Liam si lasciassero. Intanto Liam affronta ancora Thomas, accusandolo di aver fatto il doppio gioco e di aver ingannato sua moglie. Ecco il Riassunto di quello che accadrà nel primo pomeriggio di domani.

Brooke contro Ridge nelle Anticipazioni di Beautiful della puntata dell'11 giugno 2020

Brooke ha scoperto una dura realtà. Ridge le ha rivelato di appoggiare totalmente Thomas ed è anzi convinto che Hope debba stare con suo figlio – e suo nipote, lasciando quindi Liam. Nelle anticipazioni di Beautiful vediamo quindi Brooke contro Ridge, uno scontro che mai ci saremmo aspettati. Il Forrester è convinto che la sua figliastra e il suo giovane rampollo possano trarre beneficio da questa relazione ma Brooke non è ovviamente d'accordo con lui e accusa il marito di non volere il bene di sua figlia.

Anticipazioni Beautiful: Ridge sostiene il piano di Thomas

Ridge è convinto che le idee di Thomas non siano poi così sbagliate. Lo stilista cerca di convincere sua moglie che Hope ha preso la sua decisione e che è sua l'idea di lasciare Liam, non di suo figlio. La Logan controbatte: sua figlia è in questo momento molto suscettibile e rischia di fare delle scelte sbagliate. Ridge continua a sostenere che sua moglie dovrebbe farsi da parte e lasciare che Hope e Thomas formino quella famiglia che entrambi vogliono mentre Liam sarà libero di essere il padre presente che meritano Kelly e Phoebe. Ricordiamo però Ridge ha avverito Thomas che Hope non sarà mai in grado di amarlo come Liam.

Beautiful Anticipazioni: Liam contro Thomas

Il confronto tra Thomas e Liam non sarà facile da risolvere. Entrambi i ragazzi sono delle teste calde e Hope è una “preda” molto ambita. Lo Spencer accusa il suo rivale di aver circuito sua moglie ma lo mette in guardia: Hope non lo ama e mai lo amerà. Il loro rapporto, qualora vada in porto, sarà solo di convenienza e a beneficiarne sarà Douglas, l'unico che merita davvero la presenza della Logan. Thomas è però sicuro di quello che sta facendo e con un fare malefico, progetta il suo prossimo passo.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dall'8 al 13 giugno 2020

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.