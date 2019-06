Beautiful Anticipazioni 11 giugno 2019: Brooke e Taylor rissa a colpi di torta in faccia

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di martedì 11 giugno 2019, durante i festeggiamenti delle nozze di Hope e Liam, Taylor vorrebbe parlare agli invitati ma Brooke la ferma. Tra le due si scatena una rissa e suon di...torta in faccia! Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Taylor tenta di interrompere le nozze nella puntata di Beautiful dell'11 giugno 2019

Tutti gli invitati al matrimonio di Hope e Liam brindano agli sposi. Anche Steffy è felice e si unisce alla gioia della sua famiglia con un caloroso augurio agli sposi. Taylor non è invece contenta e approfitta del momento per parlare agli invitati ed esprimere il suo completo dissenso a questo matrimonio. Brooke la ferma appena in tempo e la trascina in cucina dove Pam e Charlie stanno dando gli ultimi ritocchi alla torta nuziale. Le due donne, eterne rivali, si trovano di nuovo faccia a faccia e stavolta il loro scontro sarà... “molto dolce”!

Brooke e Taylor si prendono a torte in faccia

Brooke ha già capito che Taylor intende sabotare le nozze di sua figlia. Ha scovato la sua rivale nella camera di Liam, intenta a far cambiare idea al ragazzo. Ora la psichiatra ha raggiunto ogni limite e la Logan le urla contro di smetterla e di lasciare in pace sua figlia e quello che ormai è suo marito. Taylor le risponde che queste nozze sono ingiuste. Solo per un inganno di Bill, Steffy e Liam non stanno più insieme e se lo Spencer senior non si fosse messo in mezzo, loro due starebbero ancora insieme. Hope è il terzo incomodo in questa relazione ed è sicura che presto, Liam tornerà da sua figlia. Brooke non ci vede più dalla rabbia e con foga afferra un pezzo di torta e lo lancia contro la sua rivale. Ne scaturisce una guerra a suon di pezzi di torta in faccia, che finirà nella vergogna per entrambe.

