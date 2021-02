Beautiful Anticipazioni 11 febbraio 2021: Thomas appare davanti a Hope. E' un fantasma o è vivo?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Beautiful dell'11 febbraio 2021. Nell’episodio della soap in onda su Canale5, Hope, disperata, si ritira nella sua stanza, quando un'ombra compare... si tratterà di Thomas?

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful dell'11 febbraio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Canale 5 alle 14.00, Thomas, all'insaputa di Brooke, va da Hope che rimane sconvolta nel rivederlo vivo. Dopo averle raccontato come si è salvato, Thomas le dichiara di amarla.

Beautiful Anticipazioni: Brooke ha fatto di tutto per evitare la confessione di Hope

Hope ha tentato di raccontare la verità a Ridge, ma quando lui le ha chiesto spiegazioni sul come sarebbe morto suo figlio, la ragazza ha titubato e Brooke l’ha anticipata chiedendo al Forrester se alla Casa di Moda erano stati risolti i problemi di sicurezza e se le vasche erano state svuotate. Lui ha confermato. Brooke, ormai tranquilla, ha liquidato il marito dicendogli che Hope si è preoccupata immotivatamente e che Thomas ha sicuramente lasciato l’azienda incolume. Una volta andato via Ridge, Hope è esplosa contro la madre: "Thomas è caduto nella vasca, ed era piena". Brooke però non ha voluto sentire ragioni: "potresti finire in prigione perdere i tuoi bambini".

Hope è disperata, ma Thomas finalmente si rivela: è vivo! Nelle puntata di Beautiful del 10 gennaio 2021

Hope disperata si chiude nella sua stanza, è seduta sul suo letto, al buio, piange e continua a ripetere che si è trattato di un incidente e che non vuole perdere i suoi bambini, quando improvvisamente, un’ombra si avvicina. Senza luce non riesce a capire di chi si tratti, è spaventata, ma poi Thomas si rivela: è vivo. Hope è sconvolta ma anche sollevata, lo strige forte a se. Il ragazzo la tranquillizza e le spiega di essersi ritrovato immerso nella vasca, ma fortunatamente il contenuto non era acido, era semplice disinfettante. E' a quel punto che Hope tremante gli domanda: "e allora perché l'hai fatto? Perché hai finto la tua morte?". Thomas con calma le spiega: "volevo dimostrati che anche le persone buone a volte hanno dei segreti!".

Beautiful Anticipazioni: Thomas dice a Hope di amarla ancora!

Hope riflette: ha nascosto a tutti la morte di Thomas per paura di finire in prigione e perdere per sempre i suoi bambini. Thomas interrompe i suoi pensieri e stringendola più forte le dice: "non preoccuparti ora sono qui, ti amo e abbiamo una famiglia e dei bambini da crescere". Ma Hope darà davvero una chance al Forrester rinunciando al suo grande amore Liam solo perché pentita?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.