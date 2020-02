Beautiful Anticipazioni 11 febbraio 2020: Thorne lascia Katie a causa di Bill. Ecco cosa è successo

Anticipazioni TV

Thorne consegna a Katie i documenti del divorzio, convinto che la loro storia sia arrivata al capolinea.

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di domani, martedì 11 febbraio 2020, mentre Zoe deve riprendersi dalla notizia shock che Flo le ha appena rivelato, Thorne lascia Katie ormai convinto che sua moglie sia ancora innamorata di Bill. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5.

Thorne lascia Katie in questa puntata di Beautiful dell'11 febbraio 2020

La storia d'amore tra Katie e Thorne è arrivata al capolinea. Il Forrester ha infatti deciso di chiedere l'annullamento del loro matrimonio, a causa della presenza – diventata costante – di Bill nella loro vita. Thorne non ha infatti gradito che il suo acerrimo nemico sia tornato così prepotentemente nella vita di Katie e sebbene sia felice per il piccolo Will, comincia a credere che sua moglie sia ancora profondamente innamorata del suo ex marito. Per questo le comunica che, nonostante provi un forte sentimento nei suoi confronti, i fantasmi del suo passato sono tornati a tormentarlo. Non solo ha paura che il magnate gli strappi quanto a lui più caro ma teme di usare il loro rapporto per riempire il vuoto che hanno lasciato Ally e Darla nel suo cuore. Per questo presenta a Katie i documenti del divorzio, senza che la Logan possa controbattere.

Beautiful: Zoe pronta a denunciare Flo

Flo, messa con le spalle al muro, ha rivelato a Zoe il grande segreto di Reese: lo scambio di culle. La bella modella è sconvolta; aveva intuito che suo padre nascondesse qualcosa ma non l'avrebbe mai creduto capace di tanto. Flo cerca di spiegarle le ragioni che hanno spinto il dottore a fare quanto ha fatto ma Zoe vuole un confronto faccia a faccia con suo padre e vuole delle spiegazioni. Presto scoprirà di essere stata in pericolo ed entrerà anche lei in quel mare di bugie in cui sono coinvolte, senza volerlo, Hope e Steffy.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.