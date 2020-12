Beautiful Anticipazioni 11 dicembre 2020: Brooke ha le prove che Ridge l'ha tradita!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Beautiful dell'11 dicembre 2020. Nell’episodio della soap in onda su Canale5, Brooke, furiosa, sbatte in faccia a Ridge le prove del suo tradimento.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata dell'11 dicembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Brooke mostra a Ridge la prova del suo tradimento: la cintura che lui ha dimenticato al Bikini la notte trascorsa con la madre di Flo! Ridge tenta invano di convincerla che tra lui e Shauna non c'è stato nulla...

Beautiful Anticipazioni: Brooke esplode contro Ridge

Dopo aver ascoltato Danny, Brooke rientra a casa. Ridge l'ha chiamata più volte invitandola a tornare, il Forrester ha preparato una cenetta romantica per l'adorata moglie, un modo perfetto per sistemare le cose. Povero illuso, ha creduto davvero di poterla fare franca? Brooke non ha nessuna intenzione di cenare insieme a lui e appena arrivata, comincia a dargli contro come una furia. Ferita, tradita e schifata dal comportamento del marito, la Logan darà sfogo a tutto il suo risentimento.

Ridge tenta di giustificarsi e la discussione torna su Thomas. La Logan ora pretende che suo marito rimetta in carreggiata il figlio o perderà lei e tutta la sua famiglia. Il Forrester però non ci sta, non accetterà che sia Thomas a pagare per le sue colpe. Si è trattato di una bugia, ha tradito la fiducia di Brooke, ma Ridge non è andato a letto con Shauna e vuole che sua moglie se lo metta bene in testa. L'atteggiamento cauto del Forrester lascia il passo ad uno molto più aggressivo: capisce che la moglie sia arrabbiata, ma non riesce ad accettare la profonda mancanza di fiducia che sembra nutrire in lui e nelle sue parole.

Brooke però ha le prove, lui e Shauna non solo hanno dormito, lui non era incosciente come racconta, altrimenti non sarebbe riuscito a spogliarsi. Ridge insiste di aver dormito completamente vestito e di essersi accorto della presenza di Shauna solo al risveglio, ma Brooke apre la borsa ed estrae una cintura, lasciando Ridge senza parole. E' stato Danny a consegnargliela, Ridge l'ha lasciata nell'appartamento sopra il Bikini bar. Il Forrester non ha più vie di fuga...

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.