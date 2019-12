Beautiful Anticipazioni 11 dicembre 2019: Ecco com'è morta Beth

Anticipazioni TV

Reese spiega a tutta la famiglia che durante il parto si è verificato un distaccamento di placenta e che per Beth non c'è stato nulla da fare.

Le anticipazioni della puntata di Beautiful di domani – mercoledì 11 dicembre 2019 – ci rivelano che Reese spiega alla famiglia Forrester – Spencer cosa è successo a Beth. Purtroppo durante il parto ci sono state delle complicazioni e la piccola non ce l'ha fatta. Tutti circondano Liam e Hope, cercando di dare loro conforto. Ma vediamo insieme nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5.

Reese spiega come è morta Beth in questa puntata di Beautiful dell'11 dicembre 2019

Ridge, Bill e Brooke sono giunti in clinica ma ad aspettarli c'è una terribile notizia. Beth è morta. Hope è disperata; è la seconda volta che purtroppo perde un bambino e stavolta, quando sembrava quasi fatta, deve dire addio alla sua creatura nel modo più doloroso che una madre possa immaginare. Brooke tenta di rincuorarla e con lei tutta la sua famiglia. Reese spiega ai presenti cosa è successo la scorsa maledetta notte. La giovane Logan ha subito un distaccamento di placenta e per la piccola Beth non c'è stato nulla da fare. Bisogna però aspettare ancora le analisi ginecologiche della ragazza, per comprende appieno cosa è accaduto.

Beautiful: Ridge, Brooke, Bill e Liam si stringono intorno a Hope

Hope vuole tornare a casa e cercare di dimenticare – per quanto sarà possibile – la tragedia che ha colpito la sua famiglia. La povera ragazza è distrutta e a poco servono le rassicurazioni di tutti i suoi cari. Liam promette di starle accanto per sempre e di prendersi cura di lei poi invita tutti a pregare per la piccola scomparsa e a rivolgere al cielo un pensiero. Tutta la famiglia si ricorderà per sempre della piccola e non passerà giorno che non si penserà a lei.

