Beautiful Anticipazioni 11 agosto 2021: Ridge e Shauna si sono sposati, ma lui non ricorda nulla!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e la Trama di Beautiful del 11 agosto 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, Shauna sconvolge Ridge con una rivelazione: "siamo sposati". Il Forrester non ricorda nulla!

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata dell'11 agosto 2021. Nell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, Shauna racconta ad Eric, a Quinn e a Ridge, sorpreso e dimentico di tutto, come è avvenuto il loro matrimonio a Las Vegas.

Beautiful Anticipazioni: Shauna e Quinn hanno allontanato Ridge da Brooke

Le puntate in onda nell'ultimo mese si sono concentrate sull'antagonismo tra Brooke e Shauna. L'avversaria della Logan e l'amica Quinn, si sono impegnate per sabotare il matrimonio di Brooke e Ridge: prima mostrando al Forrester il video di un bacio tra Brooke e Bill, poi favorendo l'avvicinamento dello stilista a Shauna. Ridge, dopo la rottura con Brooke ha infatti trovato consolazione proprio tra le braccia della Fulton...

Shauna e Ridge si sono sposati a Las Vegas, nella Puntata di Beautiful dell'11 agosto 2021

E' a questo punto che siamo entrati nel vivo della faccenda: Brooke non si è arresa e - approfittando del ritorno di Ridge a Los Angeles - ha tentato di riconquistarlo, l'avversaria però è stata più scaltra e più veloce. Insomma, Brooke ha sottovalutato il suo nemico ancora una volta e ora ne paga le conseguenze. Nell'episodio del 9 agosto, scopriremo - proprio dalla bocca di Shauna - di un inaspettato matrimonio tra lei e il rampollo di casa Forrester.

Beautiful Anticipazioni: Ridge non ricorda nulla delle nozze...

Eric, Quinn e Ridge, ascoltano increduli il racconto di Shauna. La donna, appena rientrata in città è corsa dal suo neo marito, Ridge, sposato solo 48 ore prima in una infima cappella di Las Vegas. Ridge è sotto shock, non ricorda nulla delle nozze e teme di aver compiuto un errore fatale sotto effetto dell'alcol. Il Forrester ha rimosso anche un altro particolare, un attimo prima di sposare Shauna ha comandato a Carter Walton, tramite un messaggio, di depositare i documenti del divorzio con la Logan. Il matrimonio con Shauna Fulton, dunque, è assolutamente valido!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 9 al 15 agosto 2021.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.