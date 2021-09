Beautiful Anticipazioni 10 settembre 2021: Katie lascia Bill. Brooke è una "rovina famiglie"!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 10 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio della Soap di Canale5, nonostante Katie imputi tutte le colpe a Bill, che lascerà definitivamente, Quinn spera che la rivalità con la sorella creata dallo Spencer, le allontani per sempre!

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 10 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, Katie, in lacrime, dice a Bill che lo lascerà perché lui è ancora innamorato di sua sorella. Quinn, nel frattempo, esulta per la riuscita del suo piano.

Beautiful Anticipazioni: Brooke non ha intenzione di rubare Bill a sua sorella

Ridge ha deciso di non perdonare Brooke, il Forrester dopo aver ascoltato una conversazione tra Brooke e Bill è convinto che la sua compagna ami ancora lo Spencer. Brooke è stata messa a dura prova, ha trovato Ridge a letto con Shauna, e ora è furiosa: lei non ha tradito Ridge, si tratta solo dell'ennesimo fraintendimento, probabilmente manipolato proprio dalle su nemiche Shauna Fulton e Quinn Fuller. Bill è tornato alla carica e lei l'ha rifiutato, insomma, la povera Logan, non sa più come spiegarsi: non ha delle mire sul marito di sua sorella!

Beautiful Anticipazioni: Katie non ha intenzione di perdonare Bill

Katie è furiosa e addolorata, ma nel mirino della piccola di casa Logan c'è Bill, non Brooke. Lei crede alle parole della sorella, sa che non è stata Brooke a dichiarasi a suo marito, ma che è lui ad averle confessato il suo ardente amore. Lo Spencer ha ammesso tutto e a confermato i suoi sentimenti, pur non rinnegando il suo amore per Katie infatti, ha dovuto ammettere di amare anche la Logan Senior. Katie è ferita e non intende dare un'altra occasione a Bill, l'ha perdonato troppe volte, per accettare la sua ennesima dolorosa indecisione...

Katie lascia Bill, nella Puntata di Beautiful del 10 settembre 2021

Il piano di Quinn sembra funzionare, il matrimonio di Bill e Katie è ormai alla deriva e l'unica colpevole risulta essere Brooke. Alla Logan tocca ancora una volta il marchio di "Rovina Famiglie", questa vicenda infatti, ha finito per distruggere sia la sua storia che quella di sua sorella. Nonostante infatti Katie imputi tutte le colpe a Bill, che lascerà definitivamente proprio nell'episodio in onda, Quinn conta di aver fatto crescere in Katie, un sentimento di rivalità nei confronti della sorella, che la spingerà presto ad allontanarla.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 6 al 12 settembre 2021

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.