Beautiful Anticipazioni 10 settembre 2019: Il dolore di Bill

Anticipazioni TV

Bill soffre per aver perso la custodia di Will ma è intenzionato a ricostruire il rapporto con suo figlio e a impedire che Thorne lo intralci.

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di martedì 10 settembre 2019, Bill soffre ancora molto per la sentenza del giudice McMullen. Nonostante il dolore, il magnate cerca di farsi forza per diventare un padre migliore per il piccolo, ora nelle mani dell'odiato Thorne Forrester. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Il dolore di Bill in questa puntata di Beautiful del 10 settembre 2019

La sentenza del giudice McMullen è caduta come un macigno sulla testa di Bill. Lo Spencer non è mai stato abituato a perdere e stavolta è stato colpito nel suo punto più debole: suo figlio. Il magnate soffre di non poter vivere pienamente il suo ruolo di genitore e sa che – in questo momento – deve recuperare il suo rapporto con l'ultimogenito. Non sarà certo facile, ora che nella vita di Katie e del loro bambino, è entrato Thorne, il fratello minore dell'odiato Ridge. Bill sa molto bene che entrambi i fratelli Forrester faranno di tutto pur di prendersi la loro rivincita e che non gli permetteranno di riacquistare il suo posto nel cuore della sua famiglia.

Brooke sempre più vicina a Bill in Beautiful

Sin dall'inizio, Brooke si è apertamente schierata a favore di Bill, La Logan – pur ammettendo che lo Spencer è stato assente nella vita della sorella e del piccolo – ritiene che Will non debba essere separato dal padre e ha tentato di convincere Katie a fare marcia indietro dalla sua crociata contro l'ex marito. Purtroppo a nulla è valso il suo intervento e con dolore ha appreso che la sentenza del giudice McMullen è stata pilotata con l'inganno. Ridge ha infatti corrotto il magistrato, suo vecchio amico, strappando così a Bill la custodia di suo figlio. Brooke – scoperto il tradimento di suo marito - è costretta a mantenere il segreto ma non sarà per molto...

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 9 al 14 settembre 2019

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle 13.40.