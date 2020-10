Anticipazioni TV

Hope porta via Beth da Steffy e le promette che saranno sempre una grande famiglia.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful della puntata del 10 ottobre 2020. Nelle trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Wyatt ha chiesto perdono a Sally e vorrebbe tornare insieme a lei. La ragazza è molto contenta di questa richiesta ed accetta a una sola condizione. Lo Spencer dovrà faticare per riconquistare la sua completa fiducia e per farlo dovrà garantirle una vita di lusso sfrenato. Si tratta di un ricatto o la Spectra sta solo scherzando per smorzare la tensione del momento? Intanto Steffy lascia andare Beth con Hope e la Logan, commossa, promette alla sua sorellastra che saranno una grande e bella famiglia allargata!

Anticipazioni Beautiful: Wyatt chiede a Sally di tornare insieme

Wyatt ha chiesto perdono a Sally per averla trattata fin troppo duramente. Dopo aver scoperto che Flo è la sola e unica bugiarda, lo Spencer ha capito di aver allontanato una donna meravigliosa, il cui solo errore è stato quello di non averlo voluto ferire. Per questo vorrebbe che la Spectra gli concedesse una seconda opportunità per il loro amore. Wyatt sa che Sally lo ama ancora ma non è di certo sicuro che la ragazza accetterà di perdonarlo e di tornare insieme a lui.

Anticipazioni Beautiful: Sally accetta di tornare insieme a Wyatt ma a una condizione

Sally è visibilmente felice che Wyatt le abbia chiesto perdono e che voglia tornare insieme a lui ma, orgogliosa, non vuole dargliela vinta così facilmente. Con fare sibillino, la giovane rivela al suo ex fidanzato di essere ancora innamorata di lui e di accettare la sua proposta... a una condizione. Wyatt dovrà sudare prima di riconquistare del tutto la sua fiducia e per farlo dovrà garantirle, da ora, una vita lussuosa fatta di viaggi. La Spectra ovviamente scherza e cerca di far comprendere al giovane figlio di Bill che sebbene sia contenta, non potrà mai dimenticare di essere stata abbandonata.

Hope promette a Steffy di essere una grande famiglia in questa puntata di Beautiful del 10 ottobre 2020

Hope è passata alle minacce e Steffy è stata costretta a lasciare andare Beth tra le braccia della sua vera madre. È una scena straziante che né Liam né Hope, e nemmeno Ridge e Brooke sopraggiunti nella casa sulla scogliera, riescono a guardare senza lacrime. Hope, commossa, restituisce per un attimo la piccola a Steffy per un ultimo saluto e poi, in procinto di lasciare la casa, promette alla sorellastra che saranno una grande famiglia allargata. Beth e Kelly sono sorelle e per questo è giusto che le piccole crescano insieme anche se con due madri diverse.

