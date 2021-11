Beautiful Anticipazioni 10 novembre 2021: Eric dice addio a Quinn

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 10 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.45 su Canale5, Carter si impegna ad annullare il matrimonio di Ridge con Shauna, così Brooke e Ridge continueranno ad essere sposati. Carter frequenta Zoe, che flirta con Zende.

Beautiful Anticipazioni: Tutte le mosse di Quinn

E' stata Quinn a tirare i fili finora. Come un esperto mangiafuoco, ha guidato i suoi burattini. Prima Shauna: l'ha convinta a inviare un messaggio a Carter, affinché l'avvocato depositasse i documento del divorzio con Brooke, poi l'ha spinta ad approfittare dello stato di ubriachezza di Ridge per sposarlo in una cappella di Las Vegas. E' stata la volta di Ridge: approfittando del momento e della fragilità del Forrester, l'ha spronato a confermare le promesse con Shauna sotto lo sguardo sconvolto di Brooke.

Beautiful Anticipazioni: Shauna punta il dito contro Quinn

Ridge ha accettato di sposare Shauna, anzi, risposarla.. Eric, seppur dispiaciuto per Brooke, ha messo a disposizione la sua casa per le seconde nozze di Ridge e Shauna. Tutto secondo i piani dell'abile Quinn... ma si sa, nelle Soap il colpo di scena è sempre dietro l'angolo. Un attimo prima di pronunciare il Sì infatti, Ridge scopre tutta la verità e finisce per lasciare Shauna. La Fulton, sconvolta e amareggiata, punta il dito contro Quinn, accusandola di averla manipolata e spinta ad ingannare il povero Ridge con lo scopo di distruggere Brooke!

Eric vuole Quinn fuori dalla sua vita, nella puntata di Beautiful del 10 novembre 2021

Eric è sotto shock, ha dato più di un'occasione alla moglie per dimostrare di aver ormai raggiunto una certa stabilità emotiva e mentale e di aver abbandonato per sempre "il lato oscuro", ma Quinn ci è ricaduta. La sua indole malvagia ha preso il sopravvento e guidata dalla sete di vendetta, ha distrutto tutto. Quinn voleva colpire Brooke, mandando in rovina il suo matrimonio, ma a pagarne le conseguenze è stato il suo rapporto con Eric, ormai pronto a cancellarla per sempre dalla sua vita. Passano gli anni ma le regole non cambiano, chi fa del male a Brooke finisce sempre per pagarla cara!

