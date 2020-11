Beautiful Anticipazioni 10 novembre 2020: Ridge mette sotto torchio Thomas, "Hai ucciso Emma?"

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 10 novembre 2020. Nelle trame dell'episodio della soap in onda su Canale5 alle 13.40, Thomas vorrebbe uscire al più presto dall'ospedale mentre Ridge è deciso a scoprire la verità sulla morte di Emma. Il Forrester è certo che suo figlio sia innocente ma, dopo le accuse di Flo e l'astio mostrato da Brooke, vuole essere sicuro che il ragazzo possa tornare a casa senza problemi. Intanto la Logan non sa se continuare a proteggere Hope o salvare il suo matrimonio.

Anticipazioni Beautiful: Thomas vuole tornare a casa

Thomas si sente molto meglio e non vede l'ora di tornare a casa, alla sua vita di sempre e da Hope e Douglas. Il ragazzo scalpita per rientrare nella sua dimora la più presto e in effetti i medici sembrerebbero d'accordo. Prima che il Forrester possa però allontanarsi da là, il detective Sanchez ha tentato di ottenere qualche informazione. Purtroppo per lui Ridge non ha lasciato mai il fianco di suo figlio e ha impedito al poliziotto di indagare più a fondo sulla questione Emma... almeno non prima di averlo fatto lui.

Ridge vuole la verità su Emma in questa puntata di Beautiful del 10 novembre 2020

Ridge è molto scosso dalle rivelazioni di Flo. Il Forrester non può credere che suo figlio possa essere stato davvero responsabile di un omicidio e non ci crederà sino a quando non sarà lui stesso a confessarlo. È così che, una volta rimasto solo con il giovane, comincia a indagare sull'accaduto. Lo stilista è spaventato per il futuro. Sa che il ritorno a casa di Thomas non sarà facile; Brooke è sul piede di guerra e in famiglia circola la voce che il suo primogenito sia un assassino. Ridge ha quindi necessità di porgli la domanda fatidica e la risposta del rampollo non gli piacerà per nulla.

Beautiful Anticipazioni: Brooke in crisi. Hope o Ridge?

Ridge ha umiliato Brooke imponendole di chiedere scusa a Thomas. La Logan è indignata e non può credere che suo marito sia così cieco davanti all'evidenza che suo figlio abbia seri problemi. Quello che è successo sulla scogliera è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e tra Brooke e Ridge è guerra aperta. La Logan si interroga sul da farsi. È consapevole che sta rischiando il suo matrimonio e non sa se continuare con la sua linea dura contro il figliastro e per proteggere Hope, o tornare a più miti consigli per preservare la sua relazione. Katie e Donna sono molto preoccupate per lei, come del resto lo è Bill!

