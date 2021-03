Beautiful Anticipazioni 10 marzo 2021: Steffy vuole che Zoe torni alla Forrester! Hope si oppone...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 10 marzo 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, Steffy d'accordo con Liam fa riassumere Zoe, Hope si oppone.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 10 marzo 2021. Nell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, quando Liam decide di far riassumere Zoe per capire le intenzioni di Thomas, Hope gli risponde con un netto rifiuto, mentre Steffy è d'accordo con lui.

Beautiful Anticipazioni: Liam ha un piano, ma ha bisogno dell'aiuto di Zoe

L'incontro con Zoe ha lasciato Liam senza parole, le sue paure sono state confermate e ora teme che Hope possa cadere nella trappola di Thomas. Effettivamente la Logan, nonostante i consigli di sua madre e le parole di Liam, che l'ha messa in guardia fin dal primo momento, inizia a titubare. La stressante e infruttuosa ricerca di uno stilista, finirà per farla capitolare?

Liam capisce di dover pensare subito ad un piano e il suo asso nella manica sembra essere proprio Zoe. La ragazza si è aperta con lui, ha ammesso con sincerità che farebbe qualsiasi cosa per tornare alla Forrester, ha confessato di tenerci a Thomas e ha denunciato l'ossessione, ancora concreta, del Forrester per Hope.

Beautiful Anticipazioni: Liam propone un patto a Zoe

Liam colpito dalla sua onestà e pronto a darle una mano per riscattarsi, decide di proporle un piano: "Verrai riassunta alla Forrester come modella, ma dovrai tenerlo sotto controllo". Lo Spencer vuole che la Buckigham faccia la spia e, magari, dato il sincero interesse per Thomas, che riesca anche ad allontanarlo da Hope una volta per tutte. Per Zoe è una grande opportunità, potrebbe finalmente rientrare alla Casa di Moda dalla porta principale e magari accaparrasi anche il rampollo di casa Forrester.

Hope non ha intenzione di accogliere Zoe in azienda, nella Puntata di Beautiful del 10 marzo 2021

Liam e Zoe sono pronti a dare il via al loro piano, ma manca l'appoggio di un qualcuno che conti all'interno della Forrester. Stiamo parlando di Steffy, anticipazioni rivelano che fortunatamente la figlia di Ridge, si lascerà persuadere e accetterà di appoggiare il rientro in azienda della modella. Thomas, inconsapevole del patto che il trio ha stretto alle sue spalle, accoglierà con estrema gratitudine il gesto della sorella. L'unica a sembrare davvero preoccupata sarà Hope. La ragazza resterà sconvolta di fronte alla decisione della sorellastra e rifiuterà di dare il suo benestare al ritorno della Buckingham.

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful dall'8 al 14 marzo 2021

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.