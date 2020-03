Beautiful Anticipazioni 10 marzo 2020: Flo e Zoe vogliono confessare la verità a Hope ma...

Anticipazioni TV

Flo spinge Zoe a rivelare a tutti che Beth è Phoebe ma il piano delle due ragazze viene fermato. Wyatt intanto sospetta di Flo.

Nella puntata di Beautiful di oggi – martedì 10 marzo 2020 – finita la cena, Wyatt e Sally parlano di Flo. La Spectra è curiosa di conoscere qualcosa di più del passato del suo fidanzato a Los Angeles mentre lo Spencer riflette sulla strana notizia appena ricevuta. Il ragazzo ha infatti molti sospetti! Intanto la Fulton vuole rivelare la verità a Hope, convinta che sia la cosa giusta da fare. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5.

Wyatt sospetta di Flo in questa puntata di Beautiful del 10 marzo 2020

Finita la cena, Wyatt e Sally rimangono soli nella loro grande casa. I due cominciano a discutere di quello che è appena accaduto. Hope ha incontrato la madre naturale della piccola Phoebe, la bimba adottata da Steffy e a cui lei si è affezionata. È una situazione strana e Wyatt è senza parole. Il ragazzo sospetta che qualcosa non quadri. Perché Flo, al Bikini Bar, non gli ha rivelato di essere diventata madre e gli ha anzi detto di non aver avuto mai figli? A fugare i suoi dubbi ci pensa Sally. La Spectra, curiosa di conoscere di più sull'ex fidanzata del suo compagno, dice a Wyatt che la Fulton, probabilmente, non ha voluto parlargli dei suoi problemi e che forse, dopo l'adozione, lei stessa non si sente più una madre. Lo Spencer si convince che la sua fidanzata abbia ragione e la rassicura sul fatto che non prova più nulla per Flo.

Beautiful anticipazioni: Flo convince Zoe a confessare la verità a Hope

L'incontro con Hope ha messo ancora più ansia a Flo. La ragazza, scoprendo la parentela tra la Logan e Wyatt, è stata presa ancor più dai sensi di colpa. Tornata a casa, ha un feroce confronto con Zoe. La Buckingham ha trovato una fotografia che ritrae Flo e Wyatt ai tempi del liceo e ha paura che la sua “amica”, in virtù di questa conoscenza, potrebbe tradire da un momento all'altro lei e suo padre. Le due ragazze riflettono insieme sul da farsi e alla fine Flo convince Zoe a confessare tutta la verità a Hope...ma in quel momento arriva Reese.

