Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful della Puntata del 10 luglio 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda su Canale5 Flo e Wyatt fanno visita a Steffy e Liam. Flo non sa come comportarsi davanti a Phoebe.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful del 10 luglio 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Wyatt e Flo vanno a casa di Steffy e Liam per vedere come stanno dopo la decisione di Hope. I quattro passeranno un pomeriggio in spiaggia e sarà la prima occasione in cui Flo rivedrà la piccola Phoebe, dopo averla data in adozione. La Fulton è molto preoccupata; non sa infatti come comportarsi e se riuscirà a superare la difficile prova che Wyatt, inconsapevolmente, le ha messo davanti. Alla Forrester Creations intanto Thomas confessa a Hope di amarla e la bacia. La Logan è molto stupita ma non ha tempo di rispondere alla dichiarazione del ragazzo. Xander e Zoe entrano nella stanza.

Anticipazioni Beautiful: Wyatt informa Flo dell'invito di Liam

A Villa Forrester Wyatt e Flo continuano il loro idillio amoroso. Il ragazzo ha però un'importante notizia da darle: Liam li ha invitati a casa sua. Flo è perplessa! Ha paura di trovarsi faccia a faccia con la Forrester e con la piccola che ha finto essere sua figlia. Wyatt è però convinto che ora che ha scoperto di essere la figlia di Storm Logan e che è stata assunta alla Forrester, debba conoscere meglio sia Liam che Steffy. La Fulton, con le spalle al muro, è costretta ad accettare e si prepara ad affrontare una difficile prova.

Beautiful Anticipazioni: Steffy ha paura dell'incontro con Flo

Una volta salutati Katie e Bill, Liam informa Steffy di aver invitato Wyatt e Flo a passare una giornata con loro. Steffy non è molto contenta di questa decisione. Ha paura dell'incontro tra la Fulton e la piccola Phoebe e non capisce come la ragazza abbia potuto accettare di rivedere la bambina che ha deciso di dare in adozione. È una situazione molto strana e inusuale. Intanto Brooke è sospettosa. Per lei Thomas sta giocando sporco e vorrebbe vederci più chiaro nella faccenda. La Logan si confessa con suo marito e gli dice di aver paura che il passato burrascoso del ragazzo possa creare danni alla loro famiglia. Ridge non è d'accordo. Per lui Hope e Thomas potranno aiutarsi a vicenda.

Flo rivede Phoebe per la prima volta in questa puntata di Beautiful del 10 luglio 2020

Steffy attende con trepidazione l'arrivo di Wyatt e Flo nella sua casa. I due ragazzi arrivano puntualissimi e sia lei che Liam li accolgono amorevolmente. Con grande sollievo, Flo scopre che Kelly e Phoebe stanno dormendo e dice alla Forrester di essere molto contenta che sua figlia abbia trovato una famiglia così accogliente. Le bambine si svegliano all'improvviso e Liam porta Phoebe dalla sua vera madre. La ragazza è molto nervosa e quando Steffy e lo Spencer prendono la parola per assicurarle che la piccola avrà un futuro roseo, cede. Flo si scioglie in pianto, salvandosi – senza volerlo – dalla situazione.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Thomas confessa a Hope di amarla

Alla Forrester Creations, Thomas chiede a Hope di provare un suo abito. La ragazza lo indossa e fa i complimenti al suo amico: la sua creazione è bellissima.Il Forrester le confessa di averlo pensato proprio per lei e le dice di voler iniziare una vita insieme. Si avvicina a lei e la bacia. Hope non si ritrae ma è comunque molto stupita. Non ha però il tempo di controbattere che Xander e Zoe entrano nell'ufficio di progettazione, preoccupati per Hope. I due temono il peggio per la bella figlia di Brooke.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 6 al 10 luglio 2020

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.