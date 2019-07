Beautiful Anticipazioni 10 luglio 2019: Ridge e Steffy scatenano l'ira delle Logan

Anticipazioni TV

Ridge ha rotto la tregua tra Steffy e Hope e ha scatenato, insieme a sua figlia, l'ira delle Logan. Riusciranno a ricucire il loro rapporto?

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di mercoledì 10 luglio 2019, continua la rivalità tra Steffy e Hope. Le ragazze sono arrivate a un punto di non ritorno e la tregua, dolorosamente conquistata, viene bruscamente interrotta. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Steffy dichiara guerra a Hope in questa puntata di Beautiful del 10 luglio 2019

Steffy è decisa a combattere per difendere il suo lavoro. La Forrester Creations e la sua collezione Intimates sono l'unica cosa che le rimane dopo aver perso Liam e averlo lasciato a Hope. La giovane figlia di Ridge ha deciso di non mettersi in mezzo tra Hope e lo Spencer e di creare insieme a loro una bella famiglia allargata. Ha giurato però di non permettere alla sorellastra di metterle i bastoni tra le ruote nella sua scalata al successo, come una delle stiliste di punta della sua azienda di moda.

Ridge interrompe la tregua tra Hope e Steffy

L'annuncio di Ridge di dover scegliere una delle collezioni tra quelle create da Steffy e Hope ha messo in crisi tutta la sua famiglia. La Forrester ha chiesto aiuto a suo padre affinché decidesse per lei e per la sua Intimates e le permettesse di prendersi una rivincita nei confronti di Hope. Lo stilista sembra aver voluto accontentare la figlia ma ha così scatenato l'ira di Brooke e ovviamente interrotto la tregua delle due sorellastre.

