Beautiful Anticipazioni 10 giugno 2021: Quinn consiglia a Shauna di mostrare a Ridge il video del Bacio!

Scopriamo le Anticipazioni e la Trama di Beautiful del 10 giugno 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, l'arma nelle mani della Fulton è potentissima e la sua amica Quinn insite affinché la usi contro Brooke!

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Beautiful per la puntata del 10 giugno 2021. Nell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, Quinn cerca di convincere Shauna a mostrare a Ridge il video di Brooke e Bill che si baciano, ma lei si rifiuta di farlo.

Beautiful Anticipazioni: Booke è convinta che tutto sia risolto, ma qualcuno l'ha vista baciare Bill...

Thomas ha rischiato seriamente di far saltare il matrimonio di Brooke, ha manipolato e pianificato per distruggere la sua relazione con Ridge. E poi ci si è messa anche Shauna, supportata da Quinn, che per la Logan non ha mai provato grande stima. Ma ora tutto sembra risolto. Almeno, questo è quello che crede Brooke, ma in realtà non è ancora finita. Ignara di essere vista, la Logan ha baciato Bill, lui le è stato accanto quando Ridge continuava ad allontanarla, e la Logan si è lasciata andare. Ma è stata molto chiara con lo Spencer, si è trattato solo di un momento di debolezza e senza alcun seguito: Lei ama Ridge e Lui sta con Katie. La questione è chiusa, almeno per la Logan. Bill però, sembra ripensare a quel bacio e, annebbiato dall'amore che prova per Brooke, insiste perché la Logan dia una seconda occasione alla loro storia.

Beautiful Anticipazioni: Shauna mostra a Quinn un video di Brooke e Bill che si baciano

Nel frattempo, qualcun altro non sopporta che le cose si siano finalmente risolte per Ridge e Brooke, Shauna infatti, confidandosi con Quinn, esprimerà tutto il suo rammarico. Ma la donna al contrario di Bill, ha un asso nella manica, potrebbe, volendo, distruggere davvero la coppia: Shuana è infatti la misteriosa testimone. Come si comporterà? Userà a suo vantaggio quello che ha visto? Quinn ovviamente è pronta a consigliarla...

Quinn insiste per mostrare il video a Ridge, ma Shauna non vuole! Nella Puntata di Beautiful del 10 giugno 2021

Quinn è una grande amica di Shauna, ma soprattuto una acerrima nemica di Brooke, quella nella mani della Fulton è un'arma eccezionale e Quinn cercherà, in tutti i modi, di convincerla ad usarla. La moglie di Eric insiste perché Ridge veda il video e si renda finalmente conto della persona che ha accanto. Ma Shauna, seppur tentata, non vuole essere la causa della rottura forzata della coppia, la donna desidererebbe tanto avere il Forrester tutto per se, ma non pensa che questo sia il modo migliore. Teme infatti di trasformarsi in un ripiego, nel premio di "consolazione" per un matrimonio fallito.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.