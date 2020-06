Beautiful Anticipazioni 10 giugno 2020: Brooke contro Ridge "Allontana subito Thomas da Hope!"

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succede nella Puntata di Beautiful di Oggi mercoledì 10 giugno 2020. Ecco le Anticipazioni e il Riassunto dell' Episodio in onda nel pomeriggio di Canale5.

Le anticipazioni di Beautiful, della puntata di oggi – mercoledì 10 giugno 2020 – ci rivelano che Brooke è molto preoccupata per Hope e Liam e cerca conforto in Ridge. Lo stilista sembra però avere un'idea molto diversa sulla decisione della sua figliastra e rivela alla moglie di capire il punto di vista di Thomas e di essere pronto a sostenerlo. La Logan è inorridita. Non può infatti credere che proprio suo marito parteggi per il divorzio tra Liam e Hope, non sapendo quanto lei tenga a questo matrimonio. Tra i due cominciano le prime incomprensioni. Che anche la loro coppia sia destinata alla crisi? Ma scopriamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5.

Anticipazioni Beautiful: Liam incolpa Thomas per la sua crisi matrimoniale

Liam ha trovato una spalla su cui piangere in Steffy, appena tornata a Los Angeles. La ragazza ha avuto una brutta sorpresa al suo ritorno e si è ritrovata di nuovo a fronteggiare una crisi matrimoniale tra l'uomo che ama e la sua eterna rivale. Uno scherzo del destino, capitato proprio quando era riuscita a recuperare la sua indipendenza emotiva dallo Spencer. Liam le confida di essere furioso con Thomas e di vedere in lui l'unico e vero responsabile della sua crisi matrimoniale. Steffy lo invita a distrarsi e a passare del tempo con lei e le bambine e il ragazzo le è riconoscente. Prima però deve sistemare le cose con un altro Forrester.

Anticipazioni Beautiful: Thomas soddisfatto del suo piano

Nonostante gli avvertimenti di Ridge, Thomas è pronto a sferrare l'ultimo e decisivo attacco a Hope. Il giovane Forrester ha giocato sporco e ha usato suo figlio per avvicinare la Logan a lui e allontanarla da suo marito. Thomas ha vinto e Hope divorzierà da Liam! Ridge ha confessato al figlio di essere preoccupato per lui. Deve infatti stare attento; la ragazza che vuole conquistare non è innamorata di lui e l'unico legame che hanno è il piccolo Douglas.

Ridge volta le spalle a Brooke in questa puntata di Beautiful del 10 giugno 2020

Ridge deve ammettere di non essere del tutto contrario a che Thomas cominci una relazione con Hope. Lo stilista è convinto che suo figlio abbia una chance con la Logan ma deve stare attento a giocarsi delle carte migliori e non solo quella di Douglas. Il Forrester sa anche che la sua opinione finirà per procurargli diversi guai con sua moglie. E infatti sarà così! Quando Brooke scopre che suo marito è d'accordo con il divorzio tra Hope e Liam, va su tutte le furie. Si sente tradita e ordina a Ridge di convincere immediatamente Thomas a farsi da parte. Una preghiera che rimarrà inascoltata e che seminerà il disappunto – e forse il primo seme di crisi – tra la storica coppia di Beautiful.

