Beautiful Anticipazioni 10 gennaio 2020: Liam e Steffy di nuovo genitori

Steffy convince Liam ad accompagnarla a conoscere la piccola che vorrebbe adottare. Lo Spencer accetta di sostenere la sua ex moglie in questa nuova avventura.

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di domani – venerdì 10 gennaio 2020 – Steffy consola Liam e gli rivela il suo desiderio di coinvolgerlo nell'adozione della piccola che ha trovato sua madre. Lo Spencer accetta di accompagnare la sua ex moglie a incontrare la bambina, ignaro che quella che stringerà tra le sue braccia, è Beth. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5.

Steffy e Liam di nuovo genitori in questa puntata di Beautiful del 10 gennaio 2020

Taylor ha proposto a sua figlia di adottare la bambina di Flo e Steffy - dopo un iniziale tentennamento - è decisa a fare questo grande passo. Prima però vuole assicurarsi di non causare ulteriore dolore a Liam e a Hope. Lo Spencer – che da qualche tempo frequenta più assiduamente la casa della Forrester – apprende con gioia la notizia dell'adozione di una sorellina per Kelly. È da tempo infatti che Steffy vorrebbe che sua fgilia crescesse accanto a una compagna di giochi, esattamente come lei ha fatto con la sua gemella Phobe. Liam ne è perfettamente cosciente e per questo, nonostante la tristezza, decide di sostenere la ragazza in questa sua nuova avventura. La bella figlia di Ridge riesce quindi a coinvolgerlo ad accompagnarla a vedere la bambina.

Beautiful: Liam cade nella trappola di Reese

Steffy convince Liam a raggiungere casa di Reese per conoscere la piccola che presto adotteranno. Il Buckingham canterà quindi presto vittoria e finalmente allontanerà da lui lo strozzino che gli dà la caccia. Il piano è stato ben orchestrato e Taylor è arrivata nel momento giusto. La dottoressa, inconsapevolmente, è stata al centro dello scambio di culle, in cui la piccola Beth è stata strappata dalle braccia della sua mamma. Liam e Steffy, ignari di tutto, sono caduti in trappola!

