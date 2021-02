Beautiful Anticipazioni 10 febbraio 2021: Hope rischia una condanna per omicidio

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 10 febbraio 2021. Nell’episodio della soap in onda su Canale5, Brooke vuole impedire a Hope di rivelare le sue responsabilità per la morte di Thomas: verrebbe condannata per omicidio e perderebbe sua figlia.

Beautiful Anticipazioni: Ridge scopre del ricatto e della minacce di Thomas

Hope è esplosa come un fiume in piena e ha rivelato a Ridge: “darei qualsiasi cosa per evitare di dirti questo, ma devo farlo... è morto. Thomas, tuo figlio, è morto". Brooke fortunatamente è intervenuta, chiarendo che Hope intendeva dire che Thomas è ormai fuori dalla sua vita, poi ha continuato spiegando il perché di tanto astio da parte di sua figlia. E' così che la Logan ha raccontato a Ridge del ricatto e delle minacce di Thomas: "ha concesso l'adozione di Douglas in cambio di sesso e quando Hope si è rifiutata di pagare, lui l'ha aggredita". Ridge, sconvolto, ha chiesto conferma a Hope che, senza tentennamenti, ha risposto: "Si purtroppo è vero". Ridge, affranto, ha deciso quindi di congedarsi dalle due donne...

Brooke teme che Hope possa finire in carcere, nella Puntata di Beautiful del 10 febbraio 2021

Nonostante Brooke sia riuscita, almeno per il momento a salvare la situazione, Hope non sembra proprio pronta a fare marcia indietro: vuole che Ridge sappia la sincera verità, ma soprattutto vuole che anche la Polizia apprenda quanto accaduto. Insomma Hope vorrà autodenunciarsi. Per Brooke sarà un momento molto difficile, la donna si dovrà impegnare al massimo per evitare che sua figlia finisca nei guai facendo passi sconsiderati e affrettati. Nessuno crederebbe alla legittima difesa, Hope infatti, ha più di una regione per voler vedere il fratellastro morto!

Beautiful Anticipazioni: Ridge si confida con Shauna

Nel frattempo, Ridge, tornato a casa, riceve la visita di Shauna. L'uomo è preoccupato e la questione non sfugge alla sua nuova amica, la Fulton infatti, gli chiede di raccontarle tutto e lo stilista si confida rivelandole dello scontro con le Logan, di quello che ha fatto Thomas - concedere l'adozione di Douglas in cambio di sesso - ma soprattutto della sua inspiegabile scomparsa. Ridge era convinto che rinunciare al piccolo Douglas avesse gettato Thomas nel più profondo sconforto, tanto da indurlo a cercare un po' di solitudine, ma alla luce di quanto raccontato da Hope, pare proprio che non sia questa la spiegazione più giusta...

