Beautiful Anticipazioni 10 dicembre 2021: Finn dubita delle affermazioni di Thomas sul conto di Hope!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 10 dicembre 2021 su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Finn chiede a Thomas se abbia davvero ricevuto dei segnali da Hope che possano avergli fatto intendere che lei voglia stare con lui e non con Liam!

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 10 dicembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.45 su Canale5, Finn chiede a Thomas se abbia davvero ricevuto dei segnali da Hope che possano avergli fatto intendere che lei voglia stare con lui e non con Liam.

Beautiful Anticipazioni: Hope pericolosamente vicina a Thomas

Steffy e Finn hanno apprezzato molto le scuse di Liam, la Forrester in particolare, è contenta di essere riuscita finalmente a mettere fine a questa stupida lotta tra i due uomini della sua vita. Ovviamente a godere della serenità ritrovata è soprattutto Hope. La Logan è riuscita ad aprire gli occhi di Liam e a farlo tornare sui suoi passi. Purtroppo la figlia di Brooke non sembra riservare la stessa considerazione allo Spencer, gli appelli del giovane, preoccupato della nuova vicinanza tra sua moglie e Thomas, cadono nel vuoto. Il Forrester gode dunque di una strana immunità in questo momento, nessuno è concentrato su di lui, tranne Liam. Deve dunque liberarsi dello Spencer...

Beautiful Anticipazioni: Liam rischia grosso

Mentre Thomas tenta di insinuare in Finn il sospetto che Liam non sia cambiato, lo Spencer effettivamente, torna alla carica esternando nuovi dubbi sul dottore. Nonostante il passo indietro fatto di recente - più per assecondare Hope che per convinzione - la posizione di Liam non sembra affatto mutata: Finn, già colpevole della dipendenza di Steffy, non ha a cuore il bene di Steffy! La caparbietà di Liam è stata sempre premiata in passato, è grazie a questo suo modo di fare che è riuscito a venire a capo di tante situazioni difficili, ma ora le cose sono diverse, Hope infatti, non accetterà ancora che Liam corra dietro a Steffy.

Thomas è convinto che Hope voglia stare con Lui, Finn però è dubbioso! Nella Puntata di Beautiful del 10 dicembre 2021

L'atteggiamento di Liam è una grande vantaggio per Thomas, Hope gli ha confidato di essere stanca di vedere suo marito correre dietro alla sua Ex. Finn dal canto suo, ha accettato le scuse di Liam solo per rispetto della sua nuova compagna, ma scoraggiato dalle insinuazioni di Thomas, continua a non fidarsi. Se i nuovi dubbi di Liam dovessero uscire fuori, lo Spencer si ritroverebbe completamente isolato. Thomas lo sa e gode al pensiero che presto questa guerra si chiuderà presto e... sarà lui a vincerla. E' così certo delle sue carte che, confidandosi con Finn, gli dirà di aver ricevuto dei chiari segnali da parte di Hope. Nella mente malata del Forrester, la Logan avrebbe scelto lui, stanca dei continui tentennamenti di Liam. Nonostante il dottore abbia legato molto con Thomas e creda ingenuamente alle sue parole, resta davvero sconcertato di fronte a tale informazione. Candidamente infatti, chiede al cognato se è davvero sicuro che Hope abbia voluto inviargli questo messaggio!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 6 all'11 dicembre 2021

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.