Beautiful Anticipazioni 10 dicembre 2019: È una tragedia! Brooke, Bill e Ridge scoprono che Beth è morta

Anticipazioni TV

Brooke, Bill e Ridge sono appena arrivati in clinica ma ad attenderli c'è una brutta sorpresa. Beth è morta.

Le Anticipazioni di Beautiful dell'11 dicembre 2019

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di martedì 10 dicembre 2019, Ridge e Brooke arrivano alla clinica per conoscere la loro nipotina. Purtroppo però scoprono che la piccola Beth è morta. Una vera tragedia per la famiglia Forrester – Logan, che subito chiede spiegazioni a Reese. Ma vediamo le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Brooke scopre con orrore che Beth è morta in questa puntata di Beautiful del 10 dicembre 2019

Bill è riuscito a portare a Catalina Brooke e Ridge e tutti e tre si dirigono alla clinica felici. La piccola di Liam e Hope è nata e non vedono l'ora di vederla. La Logan entra nella stanza della figlia seguita dai due uomini; Bill è visibilmente eccitato dal nuovo Spencer ma la faccia della neo mamma e del neo papà non lascia presagire nulla di buono. Hope chiede di poter rimanere sola con sua madre e, una volta sole, le rivela che la piccola non c'è più. Beth è morta a causa di un distacco della placenta. Brooke abbraccia sua figlia e tenta con fatica di rassicurarla che non poteva fare nulla per evitare tutto ciò. La ragazza è però inconsolabile.

Beautiful: Liam informa Bill e Ridge della tragedia

Fuori dalla stanza tocca a Liam raccontare della tragedia. Bill e Ridge sono sconvolti e lo Spencer senior invoglia suo figlio a farsi coraggio e a essere di supporto a sua moglie, ora più che mai. Reese compare davanti a loro con dei documenti da firmare e il magnate chiede al medico cosa è successo. Il Buckingham informa i tre che la placenta si è staccata e che per la bambina non c'è stato nulla da fare. Gli uomini raggiungono Brooke e Hope e tra loro cala il silenzio. Liam prega affinché la sua adorata consorte si riprenda presto; la vita deve andare avanti.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 9 al 15 dicembre 2019

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.