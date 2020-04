Beautiful Anticipazioni 10 aprile 2020: Shauna spaventa Quinn. Perché Flo non deve sapere chi è suo padre?

Anticipazioni TV

Shauna confessa a Quinn di non volere che Flo scopra chi è suo padre. Intanto Hope vuole mettersi in contatto con la Fulton.

Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata di domani – venerdì 10 aprile 2020 – Shauna confessa a Quinn di non volere che Flo scopra chi è suo padre. La Fulton desidera che sua figlia non venga a scoprire la verità sulla sua nascita lasciando senza parole la Fuller. Intanto Hope e Zoe parlano di Flo. La Logan confessa alla modella di volersi mettere in contatto con la madre naturale di Phoebe e di volerla invitare alla Forrester Creations per starle vicino in questo momento delicato. Ma vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5.

Shauna spaventa Quinn nella puntata di Beautiful del 10 aprile 2020

La conversazione tra Quinn e Shauna riguardo il test del DNA di Flo, si è trasformata in qualcosa di molto strano. Quinn non riesce a capire come mai la sua amica sia diventata così nervosa dopo la scoperta che Wyatt è figlio di Bill e non comprende perché sia così contraria al test del DNA di Flo. Shauna nasconde un terribile segreto e ribadisce con forza all'amica di non volere che sua figlia scopra chi è suo padre. Vanificherebbe infatti tutti i suoi sforzi per allontanarla da lui e da chi è veramente.

Beautiful anticipazioni: Hope vorrebbe rivedere Flo

Alla Forrester Creations, Hope confessa a Zoe di essere preoccupata per Flo. La ragazza capisce bene come deve sentirsi la Fulton dopo aver dato in adozione la sua bambina e vorrebbe starle vicina. Zoe, che conosce la verità su Phoebe e su Flo, cerca di convincere Hope a lasciarla stare e a pensare di rimanere un'altra volta incinta. La Logan è però decisa a chiamare la sua nuova amica, per invitarla in azienda appena possibile. Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che la scoperta della vera identità del padre di Flo, condizionerà per sempre il rapporto che Hope avrà con la nuova arrivata.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.