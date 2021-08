Beautiful Anticipazioni 10 agosto 2021: Bridget disdice il weekend con la madre, Brooke è sollevata!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e la Trama di Beautiful del 10 agosto 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, Bridget comunica alla madre di dover disdire il weekend insieme a causa di impegni lavorativi, Brooke è triste, ma anche sollevata all'idea di non lasciare Ridge solo con Shauna nei paraggi.

Proprio quando Ridge ha finalmente deciso di tornare con lei, Brooke è costretta a dirgli di dover partire per qualche giorno. La Logan ha promesso a sua figlia Bridget che avrebbero trascorso un weekend insieme e sa che ci rimarrebbe male se si tirasse indietro, teme però, che la relazione con Ridge, appena "rifiorita", possa essere messa in pericolo dalla sua avversaria Shauna. Non è la sola a nutrire questo sospetto, anche Donna è convinta che un viaggio, in un momento così delicato, possa essere una mossa sbagliata, le consiglia infatti di rinviarlo così da evitare di lasciare campo libero alla Fulton. Nonostante siano entrambe preoccupate, non immaginano certo l'asso nella manica che la nemica ha in serbo!

Ignara di quanto Shauna stia progettando alle sue spalle, Brooke riceve una notizia da Bridget che solo in parte la delude: la ragazza, purtroppo, le comunica di avere improrogabili impegni lavorativi che la costringono a rimandare il loro weekend insieme. Brooke è molto rattristata all'idea di non poter vedere la sua bambina, ma anche rasserenata al pensiero di non doversi allontanare da Ridge, soprattutto con Shauna nei paraggi. Brooke è consapevole del fatto che il Forrester abbia fatto una scelta e che non sia certo un uomo che tradisce la parola, ma non si fida della sua avversaria e, ancor di più, dall'alleata della Fulton: Quinn Fuller.

Brooke non si fida e fa bene, la Logan infatti, non può neppure immaginare la trappola architettata dalle due nemiche. Convinta di aver intanto messo a segno un'altra vittoria, Brooke commenta con Donna quanto, seppur triste, sia stata provvidenziale la disdetta di Bridget in questo preciso momento. La Logan può dedicarsi così ad organizzare qualche giornata piacevole con il suo amore ritrovato, nella speranza di donare nuova linfa e soprattutto solidità al loro rapporto! Ma le cose andranno davvero come sperato?

