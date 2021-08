Beautiful Anticipazioni 1° settembre 2021: Shauna contro Brooke "Sono io la moglie di Ridge ora!"

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 1° settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio della Soap di Canale5, Shauna affronta la sua nemica, sbattendole in faccia i suoi errori e chiarendole di essere lei la moglie di Ridge, l'unica a potergli offrire amore e giurare fedeltà!

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 1° settembre 2021. Nelle Trame dell’episodio in onda alle 13.40 su Canale5, in un incontro-scontro piuttosto acceso, Shauna chiarisce a Brooke che adesso è lei la moglie di Ridge. Lui la ama, e al contrario di Brooke, lei non lo tradirà.

Beautiful Anticipazioni: Brooke ha scoperto Ridge a letto con Shauna

Ridge ha origliato la conversazione tra Brooke e Bill e purtroppo ha lasciato la stanza prima di scoprire le vere intenzioni della Logan: confermare a Bill eterno affetto per riuscire a liquidarlo con maggior "dolcezza". Il Forrester si è convinto che la sua amata lo abbia tradito ed é tornato a Villa Forrester, dove ha trovato Shauna ad attenderlo. Mentre Ridge si sfoga con la neo-sposa, Brooke, in attesa del suo cavaliere ormai da troppe ore, decide di andare a cercarlo. E' così che la Logan scopre i due a letto insieme...

Beautiful Anticipazioni: Brooke cerca di giustificarsi con Ridge, ma Shauna interviene...

Ridge è pronto a fare sesso con Shauna ma Brooke li scopre a letto insieme. La Logan è sconvolta mentre il Forrester è freddo come il ghiaccio. L’arrivo della sua ex moglie lo infastidisce e non poco. È convinto che l’abbia tradito e ora non vuole avere nulla a che fare con lei. Brooke cercherà di spiegare allo stilista che l’affetto che prova per Bill è qualcosa che va ben oltre la passione vera e propria. È un sentimento più grande e forse paragonabile a quello che Ridge prova per Taylor. Ma sarà proprio questo paragone che farà scattare i nervi già tesi dello stilista. Come si permette Brooke di paragonare l’affetto per Bill a quello per Taylor, madre dei suoi figli? La Logan cercherà di rimediare ma dovrà vedersela non solo con il Forrester, ma anche con la sua attuale moglie. Shauna, infatti, stanca di stare a guardare, deciderà di intervenire...

Shauna contro Brooke: "Sono io la moglie di Ridge ora e non lo tradirò come hai fatto tu!". Nella Puntata di Beautiful del 1° settembre 2021

Shauna ha accettato di farsi da parte quando Ridge ha scelto di tornare da Brooke, ma ora che il Forrester sembra aver fatto marcia indietro, non vuole più subire le prepotenti interferenze della Logan. Shauna è decisa a far valere il suo diritto di moglie e il suo valore di donna onesta e sincera. Affronta infatti la sua nemica, sbattendole in faccia i suoi errori e chiarendole di essere lei la moglie di Ridge, l'unica a potergli offrire amore e giurare fedeltà!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 30 agosto al 4 settembre 2021

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.