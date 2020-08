Beautiful Anticipazioni 1 settembre 2020: Hope dice sì, la famiglia è sconvolta...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful della Puntata dell'1 settembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda su Canale5, Hope ha detto sì a Thomas e tutta la famiglia è sconvolta dalla notizia delle sue imminenti nozze.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata dell'1 settembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio della soap, la scelta di Hope di dire sì alla proposta di matrimonio di Thomas, getta tutta la famiglia nello scompiglio. Non solo Liam e Brooke ma Donna e Katie sono preoccupati per la situazione mentre, di contro, Steffy e Ridge sono felici della novità. La bella Forrester, contenta che suo fratello abbia trovato l'amore, cerca di convincere Liam a farsi da parte e di accettarlo mentre Ridge si congratula con il figlio.

Anticipazioni Beautiful: Brooke in pena per Hope

Hope ha detto sì a Thomas e la sua scelta ha messo in allarme tutta la sua famiglia, soprattutto Liam e sua madre. Corsa a casa in preda all'ansia, Brooke ha tentato di fermare Hope ma senza successo. La ragazza è convinta della scelta che ha fatto benché confessi di non amare Thomas e di non essersi voluta concedere a lui. La Logan senior è felice della confessione di sua figlia e spera che ci sia ancora tempo per farle cambiare idea. Una missione che si rivelerà molto difficile. Il Forrester ha infatti diversi assi nella manica.

Ridge si congratula con Thomas in questa puntata di Beautiful dell'1 settembre 2020

Mentre Brooke tenta l'impossibile, Ridge è felice della novità che sta per avvenire nella sua casa: un matrimonio. Lo stilista è molto soddisfatto che Thomas sia riuscito a conquistare il cuore di Hope e spera che anche Steffy e Liam ritrovino la loro sintonia. Thomas racconta a suo padre di come Douglas abbia convinto Hope a dire di sì e di come la ragazza sarà una brava madre per lui, così come Caroline. Padre e figlio si stringono in un abbraccio che sa di vittoria.

Beautiful Anticipazioni: Steffy cerca di convincere Liam a dimenticare Hope

Liam si sta preparando per raggiungere Hope e parlare con lei di quanto ha appena saputo. Come ha potuto cedere alla richiesta di Thomas? Non vede che sta cadendo nella sua trappola? Lo Spencer è convinto che il suo rivale stia giocando sporco e non vuole che la sua ex moglie venga ingannata. Steffy però cerca di convincerlo a lasciare che le cose vadano come devono andare. La Forrester è convinta che il matrimonio di Hope con suo fratello sia una cosa buona per tutti, anche per Liam. Invita così il ragazzo ad accettare che si crei una nuova famiglia, felice e serena, come potrebbero essere loro. Intanto Donna e Katie sono sbalordite dallo scoprire che la loro nipotina abbia deciso di sposare Thomas e cercano, insieme a Brooke, di convincerla a cambiare idea.

​Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 31 agosto al 4 settembre 2020

