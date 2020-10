Beautiful Anticipazioni 1 ottobre 2020: Wyatt sotto Shock, Flo è una criminale!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della Puntata di Beautiful dell'1 ottobre 2020. Nell'episodio della soap in onda su Canale5, assisteremo alla resa dei conti tra Wyatt e Flo e tra Liam e Thomas.

Vediamo insieme cosa ci riservano le Anticipazioni di Beautiful della puntata del 1 ottobre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 13.45 su Canale5, Wyatt rimane scioccato dalla rivelazione di Flo, il giovane non sospettava assolutamente del terribile segreto nascosto dalla sua fidanzata. Liam nel frattempo, dopo aver raccontato ad Hope tutta la verità, si trova ad affrontare l'escalation di violenza di Thomas.

Beautiful Anticipazioni: Flo ha confessato di fronte a Liam e Wyatt

Il senso di colpa, le pressioni di Liam e la rivelazione di Brooke sui problemi mentali di Thomas, hanno convinto Flo a confessare. La ragazza, pur cosciente di poter perdere Wyatt ha deciso di raccontare tutta la verità in presenza di entrambi i fratelli Spencer. La giovane, incalzata da Liam ha confermato a gran voce: “Hai ragione. Non sono mai stata incinta... Hope è la madre di Phoebe!”. Poi, rivolgendosi al fidanzato, ha raccontato come sia stata invischiata in questa faccenda e di come Thomas l'abbia minacciata.

Wyatt non è disposto a perdonare Flo! Nella Puntata di Beautiful dell'1 ottobre 2020

Liam è pronto a correre in socorso della povera Hope, preda di Thomas, nel frattempo Flo resta ad affrontare Wyatt. Il ragazzo è furioso, deluso, sconvolto. Ha lasciato Sally, incapace di perdonarle una bugia, ora si ritrova a fare i conti con una criminale, senza cuore. Inutile il pentimento e le giustificazioni di Flo, Wyatt non si mostrerà indulgente. Quello che ha fatto a Hope e Liam e a tutta la famiglia Logan è terribile, si tratta di un crudele tradimento e lui non può passarci sopra...

Beautiful Anticipazioni: Thomas aggredisce Liam

Intanto Liam giunto all'Hotel in cui Thomas e Hope stanno trascorrendo la luna di miele, ha raccontato tutto alla Logan. La folle furia di Thomas, non ha fatto che confermare la verità. La ragazza ha ascoltato incredula, ignorando gli ammonimenti del marito, poi si è rivolta verso il Forrester furiosa, ma Thomas, ormai spalle al muro, aggredisce Liam. I due arrivano alle mani...

