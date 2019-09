Beautiful Anticipazioni 1 ottobre 2019: la sconvolgente decisione di Bill cambia il destino di Ridge

Anticipazioni TV

Bill confida a Brooke di aver vissuto una esperienza pre-morte che l'ha profondamente cambiato e per dimostrarlo prende una sconvolgente decisione riguardante Ridge...

Nella puntata di Beautiful di martedì 1 ottobre 2019, vedremo Bill felice di vedere Brooke al suo capezzale, l'uomo non sembra più disposto a nascondere i suoi sentimenti e così le dichiara il suo amore pregandola di dargli un'occasione per dimostrare il suo cambiato. Ma cosa ha influito su questo inaspettato mutamento di Bill? Lo Spencer rivelerà alla Logan di aver vissuto un'esperienza pre–morte e, per dare prova della sua rinascita, compirà un gesto davvero inaspettato! Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni della soap per la puntata in onda su Canale 5 a partire delle 13.40.

Bill rivela a Brooke di aver vissuto un'esperienza pre-morte, nella puntata di Beautiful dell'1 ottobre 2019

Bill non potrebbe essere più felice di vedere Brooke accanto a lui. Le dichiara così di amarla ancora, ma soprattutto le assicura di essere cambiato. Lo Spencer, racconterà all'amata di aver vissuto una esperienza pre-morte che l'ha reso un uomo nuovo, capace di perdonare ed amare. Pronto ad affrontare il cambiamento, pregherà Brooke di stargli accanto nel suo cammino. Anticipazioni rivelano che la redenzione non durerà per molto, giusto il tempo necessario per far montare l'odio nei confronti di Ridge e distruggere completamente il matrimonio tra la Logan e il Forrester. Ma per ora, lo scaltro Bill, agisce con cautela, assicurandosi che tutte le fasi del suo piano ottengano il successo sperato. E' per questo che per dare credito alla sue parole fa un gesto sconvolgente...

Beautiful: la sconvolgente decisione di Bill

La decisione di Bill lascerà Brooke a bocca aperta, lo Spencer per dimostrare come l'esperienza pre–morte lo abbia profondamente cambiato, facendogli capire dove ha sbagliato, deciderà di scagionare Ridge affermando di essere caduto accidentalmente. Insomma, lo Spencer non sporgerà denuncia e Brooke non potrà che essergli grata per l'inaspettato e ammirevole gesto di clemenza!

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 30 settembre al 6 ottobre 2019