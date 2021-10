Beautiful Anticipazioni 1 novembre 2021: Ridge ha dei ripensamenti? Quinn trema!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 1° novembre 2021 su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Ridge rivela a suo padre di amare ancora Brooke.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata dell'1 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Eric e Carter intuiscono che Ridge non è convinto al 100% di risposare Shauna. Il Forrester confessa infatti di essere ancora innamorato di Brooke e di considerarla ancora la donna più importante della sua vita. Eric quindi calca la mano con suo figlio e lo prega di riflettere bene sulle sue azioni. Alla fine lo stilista si deciderà a sposare la Fulton? Quinn realizzerà il suo piano e si libererà per sempre della Logan oppure dovrà affrontare nuovi ostacoli?

Anticipazioni Beautiful: Eric corre da suo figlio Ridge

Eric non ha mai creduto che il matrimonio tra Ridge e Shauna sia stato una buona idea. Il Forrester senior è certo che l'unica donna che suo figlio possa amare sia Brooke. Lui lo sa bene, visto i trascorsi con la Logan e il triangolo amoroso che – negli anni passati – lo ha quasi costretto alla resa. Spaventato che le cose possano andare molto male e sicuro che sua moglie Quinn abbia calcato un po' troppo la mano in questa situazione, si è recato alla Forrester Creations per parlare faccia a faccia con il suo primogenito. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che i suoi dubbi sembreranno prendere forma.

Ridge ha dei ripensamenti sul matrimonio? Scopriamolo in Beautiful Anticipazioni 1 novembre 2021

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Eric interrogherà a lungo Ridge. Il Forrester dimostrerà di avere qualche ripensamento. Non è infatti convinto al 100% che allontanarsi da Brooke sia la scelta giusta. Lui la ama ancora e questi sentimenti non lo lasceranno mai. Lo stilista confesserà però anche di aver deciso di procedere comunque con le nozze. Shauna è una donna meravigliosa, lo ama e sicuramente lo renderà un uomo felice. Eric e pure Carter – tornato in ufficio – non potranno fare a meno di storcere il naso. Ma alla fine dovranno capitolare pure loro. Offriranno però a Ridge una scappatoia. Un solo gesto da parte sua e la cerimonia verrà annullata.

Beautiful Anticipazioni: Shauna si sente in colpa per Ridge

Mentre Eric cerca di far ragionare Ridge, a Villa Forrester Shauna è inquieta. La Fulton non sembra molto contenta del matrimonio con il Forrester. È sì molto innamorata di suo marito ma si sente profondamente in colpa. Shauna sa di essere diventata la moglie di Ridge solo grazie a un inganno e vorrebbe raccontargli tutto, per iniziare una vita insieme senza bugie. Quinn però non è proprio del suo stesso parere. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che la Fuller, nel sentire la sua amica dire certe cose, le imporrà il silenzio. Come osa mettere in pericolo il suo piano? Deve tenere la bocca chiusa. Hanno finalmente raggiunto il loro obiettivo e lei ha annientato Brooke!

