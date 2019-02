Beautiful Anticipazioni 1 marzo 2019: Wyatt è combattuto

Nella puntata di Beautiful di venerdì 1 marzo 2019, Wyatt è molto combattuto e non sa come comportarsi con Liam. Da una parte vorrebbe rivelargli la verità sull'inganno del loro padre ma dall'altra non può che dare ragione a Katie: Hope potrebbe essere davvero la donna in grado di fare felice suo fratello. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Wyatt è profodamente turbato da quanto scoperto sul padre. Bill gli ha mentito; non ha mai avuto una relazione con Steffy e ha fatto di tutto per far cadere i suoi figli nella sua trappola, per avere per sé la bella Forrester. Ora lo Spencer junior non sa cosa fare: rivelare o no la verità a suo fratello maggiore o lasciare che Liam trovi la felicità con Hope?

Wyatt è combattuto in questa puntata di Beautiful dell'1 marzo 2019

La scoperta che Bill ha nuovamente ingannato i suoi figli ha mandato su tutte le furie Wyatt. Lo Spencer ha origliato per caso la conversazione tra Justin e Bill e ha così scoperto che suo padre non hai mai intessuto una relazione con Steffy. Profondamente in colpa per aver rovinato – inconsapevolmente – il matrimonio della Forrester, il giovane Spencer si è subito mosso per rivelare al fratello la verità ma Katie è riuscita a fermarlo. La Logan è infatti convinta che Hope sia la donna giusta per Liam e ha dunque chiesto al ragazzo di non rovinare tutto, correndo dal fratello. Wyatt è però molto combattuto. Sa che la sua compagna potrebbe avere ragione ma è comunque preoccupato che questa non sia la soluzione migliore per il bene della sua famiglia.

Liam chiede consigli a Wyatt

Ridge ha messo molti dubbi a Liam. Profondamente colpito dalla scoperta che Steffy abbia ancora una relazione con Bill, lo Spencer ha deciso di chiudere ogni rapporto con la sua ex moglie e di sposare Hope. Le parole del Forrester lo portano però a pensare di essere davvero finito in un tranello. Decide dunque di chiedere consiglio all'unica persona che, in tutti questi anni, ha dimostrato di essergli fedele: suo fratello. Liam ha pregato Wyatt di fargli da testimone di nozze ed è in lui che cercherà appoggio in questo momento difficile, in cui il suo cuore è diviso tra “le sue due” donne.

