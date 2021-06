Beautiful Anticipazioni 1 luglio 2021: Zoe rivela a Steffy i suoi dubbi su Sally

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata dell'1 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.10 su Canale5, Steffy e Zoe parlano della malattia di Sally: Zoe è preoccupata che il trasferimento di Sally da Wyatt possa compromettere la relazione tra quest'ultimo e Flo.

Beautiful Anticipazioni: Zoe mette in guardia Flo

Flo ha parlato con Zoe. Le due sembrano condividere un destino molto simile, almeno per quanto concerne le sfortunate vicende amorose. La Buckingham ha fatto l'errore di fidarsi di Thomas e ora si sta ancora leccando le ferite dopo l'abbandono sull'altare, Flo invece, sembra aver trovato la persona giusta, ma la fatele diagnosi medica di Sally, le impedisce di viverle l'amore serenamente. Zoe e Flo hanno avuto diversi attriti in passato, ma la modella, non vuole che la sua ex complice affronti il suo stesso dolore solo per ingenuità. Ha infatti dei dubbi su Sally e decide di parlarne apertamente con Flo e di metterla in guardia sulla sua avversaria in amore.

Beautiful Anticipazioni: La dottoressa Escobar mette Sally alle strette

Le parole di Zoe peseranno su Flo, già dubbiosa dopo quanto ascoltato sulla soglia di casa Spectra, ma la ragazza cercherà di mantener il controllo, almeno finché non avrà un quadro chiaro. Nel frattempo anche l'Escobar vive con tormento tutta questa vicenda, la dottoressa ha infatti già chiarito con Sally di voler chiudere la farsa prima possibile, ma la stilista le ha ricordato lo scopo della sua collaborazione: "se hai delle aspirazioni nel modo della moda, farei meglio a tenermi il gioco!". Ma l'imprevisto con Flo ha peggiorato la situazione e messo seriamente in crisi la dottoressa che, affronterà Sally dicendole di essere pronta a confessare e a pagarne le conseguenze...

Zoe rivela i suoi dubbi a Steffy, nella Puntata di Beautiful dell'1 luglio 2021

Nel frattempo Zoe, dopo aver parlato con Flo, si sfogherà anche Steffy. Dopo la fine della storia con Thomas, la modella è comunque rimasta in buoni rapporti con i Forrester che, visto quanto scontato dalla poverina, hanno accettato di concederle l'agognato perdono. Zoe rivelerà a Steffy di essere preoccupata che il trasferimento di Sally da Wyatt possa compromettere la relazione tra quest'ultimo e Flo. Steffy però non sembrerà condividere gli stessi dubbi sulla sincerità di Sally, ma soprattutto sui sentimenti di Wyatt per entrambe le donne della sua vita.

