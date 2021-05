Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e la Trama di Beautiful dell'1° giugno 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, Hope, Steffy e Liam si alleano per smascherare Thomas. La Logan è pronta a fare da esca...

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 1° giugno 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, Hope, Liam e Steffy, ormai convinti del vero scopo del matrimonio di Thomas, intendono fermarlo e smascherarlo pubblicamente.

Beautiful Anticipazioni: il destino di Hope è nelle mani di Steffy

Hope farebbe qualsiasi cosa per garantire la serenità sperata al suo figlio adottivo, anche restare per sempre bloccata in un matrimonio infelice, soprattutto ora che ha scoperto che Liam la tradisce con Steffy, Hope è diventata una preda facile. Toccherà dunque alla sorellastra aprirle gli occhi, confessarle quanto accaduto realmente con Liam e come si sia resa complice, seppure involontariamente, del machiavellico fratello!

Beautiful Anticipazioni: Hope accetta di allearsi con Hope e Steffy

Liam e Steffy convocano Hope alla casa sulla scogliera per raccontarle tutto, i due sperano veramente di riuscire ad aprirle gli occhi, solo uniti potranno finalmente riuscire a vincere la battaglia finale contro Thomas. Hope rimarrà sconvolta nell'apprendere la verità sul bacio tra Steffy e Liam, inizialmente restia ad accettare la versione della Forrester e a credere nella buona fede di entrambi, finirà per capitolare e assecondare il piano ideato da Steffy e Liam per smascherare Thomas. Vi sveliamo che il palco della resa dei conti sarà quello dell imminenti nozze di Thomas e Zoe.

Liam, Steffy e Hope pensano a un piano per smascherare Thomas: Hope farà da esca! Nella Puntata di Beautiful dell'1° giugno 2021

I tre ragazzi hanno intenzione di smascherare Thomas pubblicamente, Brooke avrà così la sua soddisfazione, mentre Ridge ed Eric potranno finalmente vedere il vero volto del loro ragazzo. E ancora, Zoe, manipolata dal Forrester, capirà finalmente che la persona che ha scelto di sposare è in realtà un essere meschino e pericoloso. Ma l'obiettivo più grande è mostrare l'inadeguatezza di Thomas come padre, smascherare il suo gioco crudele contro il suo bambino Douglas, più volte utilizzato per assecondare le proprie malate ossessioni. Come riusciranno ad ottenere la sperata vittoria? La soluzione è un piano ben organizzato, in cui Hope farà da esca...

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 31 maggio al 6 giugno 2021.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.