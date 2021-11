Beautiful Anticipazioni 1° dicembre 2021: Thomas è ancora ossessionato da Hope. Brooke mette in guardia la figlia!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 1° dicembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.45 su Canale5, mentre Thomas continua ad avere delle allucinazioni e parla col manichino che raffigura Hope, Brooke consiglia alla figlia di non fidarsi di lui.

Beautiful Anticipazioni: Hope è convinta che Liam odii Thomas

Hope crede che Liam sia ossessionato da Steffy a cui cerca di impedire la frequentazione con l'amabile Dottor Finn, ma non solo, la Logan è convinta che lo Spencer odi così profondamente Thomas da non vedere i grandi cambiamenti positivi del Forrester. Thomas si sta impegnando molto sul lavoro e Hope ha messo da parte i suoi timori per accoglierlo nuovamente in squadra. Una seconda occasione che il ragazzo sta dimostrando di meritare. Oltre infatti a confermare le sue doti da stilista, Thomas si dimostra finalmente un buon padre per il piccolo Douglas.

Beautiful Anticipazioni: Steffy non si fida più di Liam!

Steffy dal canto suo, ha trovato grande sostegno in Finn, è grazie a lui che sta ha affrontato con successo la disintossicazione e si è ripresa la sua Kelly, che Liam le ha tolto dimostrando di non avere alcuna pietà. La bella Forrester non ha dunque intenzione di dare nuova fiducia all'Ex marito e i suoi dubbi su Finn e Thomas non sembrano minimamente scalfirla. Quella di Liam è la famosa lotta contro i mulini a vento, le due donne della sua vita non gli danno credito. Hope si è addirittura risentita quando Liam l'ha messa in guardia da Thomas...

Thomas è pazzo, Brooke mette in guardia la figlia! Nella Puntata di Beautiful del 1° dicembre 2021

Il manichino che Thomas conserva in casa è stato creato per la campagna Hope for the Future, era esposto alla Casa di Moda... poi è scomparso! Charlie sta indagando da giorni, ma nessuno sembra sapere dove sia finito. Thomas per ora è l'unico a conoscere la sconvolgente verità. Ma perchè il Forrester ha deciso di rischiare un furto così anomalo e così sospettoso? Se venisse scoperto, i dubbi di Liam riguardo alla sua ossessione per Hope, verrebbero confermati. Thomas non pensa alle conseguenze, la sua mente malata è assalita da terribili allucinazioni, è addirittura convinto che il manichino gli parli! Brooke intanto, scoperte le paure di Liam e il recente cambio di rotta di Hope, decide di parlare con la figlia e metterla in guardia: lei non si fida di Thomas e non dovrebbe farlo neppure Hope!

